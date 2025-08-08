Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thăm hỏi nạn nhân sống sót vụ chồng chém vợ con rồi tự sát

  • Thứ sáu, 8/8/2025 09:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người chồng dùng dao chém vợ con rồi tự sát. Hai vợ chồng tử vong, người con gái may mắn được cứu sống, đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 8/8, đại diện UBND phường Bình Dương (TP.HCM) cho biết lãnh đạo địa phương đã tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, để thăm hỏi, động viên gia đình chị T.T.B.N. (20 tuổi, quê An Giang).

Chong chem vo Binh Duong anh 1

Lãnh đạo phường Bình Dương đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Chị N. là người bị cha dùng dao chém bị thương nặng. Trong khi đó, bà T.T.T.T. (40 tuổi, mẹ chị N) và ông T.T.H. (43 tuổi, cha ruột chị N) đều đã tử vong.

Tại bệnh viện, lãnh đạo phường Bình Dương chia buồn sâu sắc tới gia đình và thăm hỏi sức khỏe, tình hình điều trị của chị N, động viên chị cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát. Trước mắt, phường trao cho gia đình 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Chong chem vo Binh Duong anh 2

Hiện trường vụ việc.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h tối 7/8, tại đường NB4 thuộc khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương đã xảy ra vụ án giết người. Đối tượng T.T.H, đã dùng dao chém vợ là chị T.T.T.Th và con gái là chị T.T.B.N. Sau khi gây án, đối tượng đã tự sát.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, Công an phường Bình Dương và Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cả ba người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Theo lời người thân, do mâu thuẫn chuyện gia đình nên bà H. cùng con gái dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở. Tối 7/8, người chồng tìm đến phòng trọ chửi bới rồi dùng dao chém loạn xạ vào người vợ con.

Hương Chi/Tiền Phong

