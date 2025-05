Vụ đài hóa thân ở Nam Định bị tố 'chặt chém': Ngày đầu trả lại tiền

Sáng nay, khoảng 100 người dân đã tới điểm hẹn của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên (Nam Định) để làm thủ tục nhận lại tiền bị thu trái quy định trong quá trình sử dụng dịch vụ hỏa táng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng 24/5, tại Nhà văn hóa xóm Phúc (xã Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), khoảng 100 người dân đã tới làm thủ tục nhận lại tiền từ Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên.

Đây là số tiền mà công ty đã thu trái quy định khi làm dịch vụ hỏa thiêu, nay có kết luận của cơ quan công an nên buộc phải trả lại cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục nhận lại tiền từ Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên. Ảnh: Hoài Anh

Trả lại gần 11 tỷ đồng trong vòng 1 tháng

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên về 2 hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng; Cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt. Tổng mức phạt là 19 triệu đồng.

Đồng thời, buộc công ty này trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, với số tiền gần 11 tỷ đồng .

Công ty phải công khai niêm yết giá theo đúng mức mà UBND tỉnh Nam Định đã chấp thuận việc thu phí dịch vụ hỏa táng nguyên xương là 7,5 triệu đồng/ca.

Công ty cũng xác nhận và cam kết không cấm các gia đình mang tiểu, quách từ bên ngoài vào để nhận tro, cốt thân nhân.

Thực hiện quyết định của cơ quan chức năng, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên tiến hành hoàn tiền cho người dân từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, trong vòng 1 tháng (từ 24/5 - 23/6).

Anh Hoàng Đình Thường tỏ ra không vui khi phải chờ đợi nhiều giờ để lấy lại số tiền đã bị Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên thu sai. Ảnh: Hoài Anh

Mặc dù không nhận được thông báo trực tiếp từ công ty, nhưng những người bị thiệt hại ở Nam Định và các tỉnh lân cận biết tin thông qua báo chí, mạng xã hội, đã đến Nhà văn hóa xóm Phúc để làm thủ tục nhận lại tiền.

Anh Hoàng Đình Thường (SN 1993, trú tại Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định) cho biết: “Bố tôi là cụ Hoàng Văn Kh., được hỏa táng tại Đài hỏa táng Nam Định (Thanh Bình An Lạc Viên) vào ngày 22/3/2025. Gia đình tôi đã chi 18 triệu đồng để mua quách tại đài hóa thân.

Sáng nay, sau 3 giờ đồng hồ ngồi xếp hàng, tôi được công ty thông báo nhận lại 300 nghìn đồng tiền thừa”.

Anh Thường chia sẻ, nếu biết trước chỉ được nhận lại 300 nghìn đồng thì anh sẽ không đến vì “mất công chờ đợi, kê khai nhưng không bõ ngày công”.

Anh Bùi Mạnh H. (SN 1984, đang sinh sống ở Thái Bình) cũng dậy sớm, di chuyển tới Nam Định để làm thủ tục nhận lại tiền.

Anh H. chia sẻ: “Gia đình làm thủ tục hỏa táng cho mẹ tôi tại Thanh Bình An Lạc Viên vào ngày 18/1/2024, thuộc khoảng thời gian mà công ty có trách nhiệm trả lại tiền thừa cho người dân.

Tuy nhiên, khi tôi cầm hồ sơ đến thì phía công ty trả lời là các khoản họ thu đều đúng quy định nên gia đình tôi không được nhận tiền trả lại. Thế là tôi mất công đi 60 km từ Thái Bình về đây”.

Anh Bùi Mạnh H. không được nhận tiền trả lại. Ảnh: Hoài Anh

Ghi nhận của PV cho thấy, gia đình nào sử dụng dịch vụ hỏa táng nguyên xương (từ ngày 25/1 - 31/3/2025) sẽ được hoàn trả 3 triệu đồng.

Gia đình nào sử dụng dịch vụ áo quan thiêu khác chủng loại (từ ngày 19/5/2023 - 31/3/2025) sẽ được hoàn trả 1 triệu đồng.

Gia đình nào sử dụng dịch vụ phòng hành lễ theo yêu cầu (từ ngày 19/9/2023 - 31/3/2025) thì chỉ được nhận lại 300 nghìn đồng.

Lực lượng công an hỗ trợ giải quyết vướng mắc

Trong ngày hoàn tiền đầu tiên của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên, Công an tỉnh Nam Định đã điều động lực lượng đến bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhận lại tiền.

Ngoài 2 khu vực do nhân viên của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên phụ trách, có một khu vực riêng của lực lượng công an để kịp thời tiếp nhận kiến nghị, hỗ trợ giải quyết vướng mắc của người dân.

Một trong những vướng mắc của gia đình bị thiệt hại là họ có chứng từ nhưng không phải là người trực tiếp ký hợp đồng hỏa táng với công ty, mà để họ hàng, hàng xóm, thậm chí là người làm dịch vụ đứng tên ký vào hợp đồng.

Phía công ty yêu cầu đích danh người ký hợp đồng tới làm thủ tục thì mới được hoàn tiền. Do đó, nhiều trường hợp đã từ bỏ việc nhận tiền vì người ký hợp đồng đã đi làm ăn xa.

Tuy nhiên, một số người đã nhờ lực lượng công an hướng dẫn viết giấy ủy quyền để được chấp nhận sau.

Công an Nam Định hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục để được nhận lại tiền. Ảnh: Hoài Anh

Đại diện công an địa phương cho biết, đây là bất cập mà người dân chưa nắm được. Sau buổi hôm nay, cơ quan chức năng sẽ đề nghị công ty có mẫu sẵn để người dân tham khảo, viết sẵn ủy quyền, xin xác nhận của chính quyền sở tại để khi tới đây sẽ được giải quyết ngay.