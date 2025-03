Giải trình vụ mua hũ tro cốt giá cao ở Nam Định

Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đã có báo cáo giải trình gửi UBND TP Nam Định về việc clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook tố công ty này ép người dân mua quách giá cao.

Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Bảo Khánh.

Ngày 5/3, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Quang Huy, Phó chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết đã nhận được báo cáo giải trình của Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về việc người dân tố bị ép mua hũ tro cốt giá cao., khi thiêu.

Trước đó, tháng 10/2022, Đài hóa thân Thanh Bình thuộc Công ty Thanh Bình (tên cũ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tang lễ Hoàng Long) cấm người dân khi đến hỏa táng mang theo tiểu quách - quách gỗ.

Từ tháng 1/2023 đến nay, khi công ty kiện toàn lại bộ máy, việc cấm mang tiểu quách bị gỡ bỏ, công ty đã cho phép người dân mang tiểu, quách tự mua vào.

Tuy nhiên, Công ty Thanh Bình cho rằng, quách sành, sứ do người dân mang đến thường mua không rõ nguồn gốc; không đảm bảo chất lượng đã xảy ra hiện tượng nứt, vỡ trong quá trình mang đến, gây khó khăn cho nhân viên xếp xương... và phải dùng keo để gắn các vết nứt. Công ty khuyến cáo người dân mua ít nhất 1 bình tiểu tại đài để đảm bảo việc đặt xương cốt được tốt nhất và an toàn khi vận chuyển.

Về chi phí phát sinh thêm 3,5 triệu đồng nếu muốn lấy xương đẹp, theo Công ty Thanh Bình, sau khi hỏa táng bình thường đều trở thành tro cốt. Tuy nhiên, nhiều gia đình có mong muốn được giữ lại nguyên xương cho người đã mất.

Việc hỏa táng để giữ nguyên xương có thời gian hỏa táng và chi phí nhiên liệu tốn gấp 2 lần so với hỏa táng thông thường. Do đó, công ty đã tư vấn cho người dân về chi phí hỏa táng giữ nguyên xương là 3 triệu đồng, ngoài chi phí hỏa táng thông thường. Khi người dân đồng ý sử dụng dịch vụ hỏa táng nguyên xương và có nhu cầu, công ty mới cung cấp chứ không ép buộc.

Tuy nhiên, Công ty Thanh Bình thừa nhận trong quá trình tư vấn dịch vụ, nhân viên tư vấn đã sử dụng từ lấy xương đẹp là không phù hợp và sẽ chấn chỉnh ngay.

Công ty Thanh Bình cũng cho hay, giá bộ tiểu, quách của công ty bày bán có giá thấp nhất là từ 2,5 triệu đồng. Thông tin bài đăng trên facebook phản ánh giá bán tiểu, quách của công ty thấp nhất là 10 triệu đồng là không chính xác. Đối với những sản phẩm cao cấp đều là sản phẩm được dát vàng 24k và có kiểm nghiệm đầy đủ, được đặt hàng riêng theo yêu cầu của công ty dành cho các khách hàng có nhu cầu.

Công ty Thanh Bình khẳng định trong báo cáo, không có bất kỳ dịch vụ thiêu nào có mức giá là 8 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng. Giá dịch vụ hỏa táng là 4,5 triệu đồng đã được phổ biến đến các đơn vị dịch vụ tang lễ và công khai, niêm yết tại đài hỏa táng, đây là gói cơ bản.

Người dân bức xúc

Sáng ngày 5/3, anh Dương Công Viên (trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, người nhà trong vụ việc), cho biết, sự việc xảy ra vào ngày mùng 3/2 âm lịch (ngày 2/3/2025 Dương lịch).

"Ở quê tôi khi có đám đều có các dịch vụ hỏa táng của đội bạt (các nhà rạp) với giá 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa người nhà lên và vào lò thiêu, bên nghĩa trang họ lại cho xem hình ảnh xương của người đã mất. Họ cho xem với hai hình ảnh khác nhau, một hình xương gần nát, hình còn lại nguyên vẹn phải thêm 3,5 triệu đồng nữa, lúc này gia đình đồng ý", anh Viên cho hay.

Tuy nhiên, anh Viên nêu lý do gia đình bực tức là do ở đoạn họ "ép" mua quách, tiểu: "Nhà tôi đồng ý mua quách với giá là 10,5 triệu đồng. Nhưng nhân viên ở đây họ không đồng ý cho gia đình mua chiếc quách đó với lý do kích thước bé và giới thiệu sang mua chiếc quách đắt tiền hơn", anh Viên kể.

Theo anh Viên, nếu trước khi tư vấn gói dịch vụ "lấy xương đẹp", họ nên tư vấn luôn khi làm dịch vụ này phải mua tiểu to với giá tiền lớn.

"Gia đình tôi chỉ muốn mua quách 10,5 triệu đồng, nhưng nhân viên không đồng ý. Khi đó, nhà tôi có ý định ra ngoài mua quách, thế nhưng ở đây không đồng ý. Thấy chúng tôi làm căng, họ mới cho gặp người quản lý ở khu vực bán tiểu. Quản lý giải thích rằng, gia đình cứ tưởng tượng đây là một cái nhà, mua cái rộng rãi hơn cho cụ ở. Nhưng bố tôi quyết định mua quách với giá là 10,5 triệu đồng, lúc đúc xong tro cốt bà tôi vẫn đủ", anh Viên cho hay.