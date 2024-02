Thảm họa thời trang ở Grammy 2024

Thêm nghệ sĩ tham chi tiết dẫn đến hiệu ứng ngược là Lauren Daigle. Giới mộ điệu đánh giá bộ cánh bằng vải tuyn được xử lý cẩu thả phần chỉ cầu vòng, khiến phần nhìn kém sang. Daigle 33 tuổi, là ca nhạc sĩ nhạc Cơ đốc đương đại người Mỹ. Sau khi ký hợp đồng với hãng Centricity Music, cô đã phát hành album đầu tay How Can It Be vào năm 2015. Ảnh: People.