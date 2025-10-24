Thảm họa Sancho

Cầu thủ người Anh có màn thể hiện đầy thất vọng trong lần hiếm hoi được đá chính cho Aston Villa.

Sancho có màn trình diễn nhạt nhòa.

Sau gần 2 tháng, Jadon Sancho mới lại được trao cơ hội đá chính, phần vì phong độ kém, phần vì tiền vệ sinh năm 2000 gặp vấn đề về sức khỏe. Dù là cầu thủ chuyên nghiệp, "kẻ đi tìm tự do" (biệt danh fan MU dùng để mỉa mai Sancho", thường xuyên bị ốm vặt, dẫn đến nghỉ thi đấu.

Trong lần hiếm hoi được trao cơ hội, cựu sao Dortmund thi đấu khá năng nổ. Sancho thường xuyên bám biên trái và thực hiện những pha đột phá. Nỗ lực của anh gián tiếp giúp Aston Villa có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Hậu vệ đội chủ nhà phá bóng hụt sau quả tạt của Sancho, tạo điều kiện cho Evann Guessand lập công.

Dù vậy, đây cũng là dấu ấn duy nhất cua Sancho. Những phút tiếp theo, anh chỉ là cái bóng mờ với hàng loạt đường chuyền hỏng. Các pha rê dắt, đảo chân của cựu cầu thủ MU cũng bị hàng thủ Go Ahead Egales bắt bài. Sau quãng thời gian chơi nhạt nhòa, Sancho bị thay ra ở phút 66. 2 cú sút, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 3/8 lần thắng tranh chấp, tỷ lệ chuyền chính xác 91% là những thống kê về màn thể hiện của ngôi sao người Anh.

Aston Villa chiêu mộ Sancho với hy vọng tạo hiệu ứng như Marcus Rashford. Tuy nhiên, thể chất ở mức trung bình khiến tiền vệ này gần như mất hút kể từ khi đến Villa Park. Sancho mới được chơi 4 trận, 2 trong số đó từ ghế dự bị và chưa có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Với những gì đã thể hiện, Sancho khó lòng được CLB chủ sân Villa Park mua đứt sau khi hết hợp đồng cho mượn.