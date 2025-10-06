Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm họa Postecoglou

  • Thứ hai, 6/10/2025 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Ange Postecoglou đối diện nguy cơ bị sa thải sau chuỗi trận tệ hại tại Nottingham Forest.

Postecoglou vẫn chưa có chiến thắng tại Nottingham Forest. Ảnh: Reuters.

Hôm 5/10, thầy trò HLV Postecoglou để thua 0-2 trước Newcastle United tại vòng 7 Premier League. Sau gần một tháng tiếp quản CLB, Postecoglou vẫn chưa thể cùng Forest giành nổi chiến thắng nào sau 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường.

Trước trận thua Newcastle, nguồn tin từ Sky Sports cho biết chủ tịch Evangelos Marinakis của Forest sẽ không ngần ngại sa thải Postecoglou nếu phong độ và kết quả thi đấu của đội bóng không được cải thiện nhanh chóng.

Bản thân tỷ phú Marinakis cũng hứng chịu cơn giận dữ từ chính người hâm mộ đội nhà sau quyết định sa thải HLV Nuno Santo và bổ nhiệm Postecoglou ngay đầu mùa, khiến cả đội bóng bị xáo trộn.

Đối diện nguy cơ bị sa thải, HLV Postecoglou cho biết ông sẽ thảo luận tình hình với chủ tịch Marinakis để tìm giải pháp. Ông nói: "Tôi không lo lắng. Đó là lý do tôi yêu công việc này. Nếu ai đó muốn đánh giá tôi sau ba tuần rưỡi, tôi cũng không thể làm gì. Khó khăn là chuyện bình thường".

Dù tuyên bố sẵn sàng chiến đấu đến cùng, khả năng Postecoglou tiếp tục tại vị ở Forest phụ thuộc nhiều vào quyết định của chủ tịch Marinakis – người nổi tiếng không khoan nhượng với các HLV thất bại.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

postecoglou postecoglou nottingham forest premier league

Đọc tiếp

Ansu Fati thang hoa hinh anh

Ansu Fati thăng hoa

3 giờ trước 04:45 6/10/2025

0

Rạng sáng 5/10, cựu số 10 Barcelona ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Monaco trước Nice.

La Liga bien Rashford thanh tro cuoi hinh anh

La Liga biến Rashford thành trò cười

3 giờ trước 04:46 6/10/2025

0

Tiền đạo sinh năm 1997 được trao giải Cầu thủ hay nhất dù Barca thảm bại 1-4 trước Sevilla vào rạng sáng 6/10.

Pep Guardiola bo xa Sir Alex Ferguson hinh anh

Pep Guardiola bỏ xa Sir Alex Ferguson

3 giờ trước 04:45 6/10/2025

0

Rạng sáng 6/10, Pep giúp Man City đánh bại Brentford 1-0, qua đó trở thành huấn luyện viên chạm mốc 250 chiến thắng nhanh nhất lịch sử khi dẫn dắt một CLB Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý