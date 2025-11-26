Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm họa phạt đền ở Champions League

  • Thứ tư, 26/11/2025 08:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cầu thủ Dortmund sút hỏng phạt đền đến 2 lần nhưng vẫn giành chiến thắng 4-0 trước Villarreal ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Serhou Guirassy sút hỏng phạt đền. Ảnh: Reuters.

Phút 54, tiền đạo Serhou Guirassy của Dortmund nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền sau khi hậu vệ Juan Foyth của Villarreal nhận thẻ đỏ vì để bóng chạm tay trong vùng cấm. Tuy nhiên, chân sút của Dortmund không thể đánh bại thủ thành Luiz Junior.

Đến phút 82, đại diện Bundesliga tiếp tục hưởng quả phạt đền. Lần này, Fabio Silva sút bóng trúng cột dọc và đi ra ngoài, khiến khán giả trên sân Signal Iduna Park cũng như tập thể đội chủ nhà không khỏi ngỡ ngàng.

Dù sút hỏng phạt đền đến 2 lần, Dortmund vẫn có chiến thắng 4-0 nhờ lợi thế chơi hơn người. Guirassy tỏa sáng với cú đúp, trong khi 2 bàn còn lại do công của Karim Adeyemi và Daniel Svensson.

Chiến thắng này giúp Dortmund tiến vào top 4 vòng phân hạng Champions League sau 5 trận với 10 điểm. Trong hành trình tại giải đấu năm nay, Dortmund từng thua 1-4 trước Man City, hòa 4-4 trước Juventus và có 2 chiến thắng trước Athletic Bilbao cùng Copenhagen.

Trong khi đó, Villarreal xếp tận thứ 34/36 đội tham dự, đối diện nguy cơ bị loại sớm ngay vòng phân hạng.

Ba bàn thắng của Chelsea trước Barcelona Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Champions League Champions League phạt đền dortmund

    Đọc tiếp

    Mainoo co the tro thanh 'Pogba thu 2' hinh anh

    Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

    5 giờ trước 06:42 26/11/2025

    0

    Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

    Estevao di vao lich su Champions League hinh anh

    Estevao đi vào lịch sử Champions League

    5 giờ trước 06:41 26/11/2025

    0

    Ở cột mốc 18 tuổi và 215 ngày, Estevao Willian bước tiếp con đường của Mbappe và Haaland trong lịch sử Champions League.

    Bieu cam gay chu y cua Haaland hinh anh

    Biểu cảm gây chú ý của Haaland

    5 giờ trước 06:50 26/11/2025

    0

    Tiền đạo Erling Haaland tỏ thái độ không hài lòng khi Man City chịu thất bại 0-2 trước Leverkusen ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý