Thảm họa phạt đền ở Champions League

Cầu thủ Dortmund sút hỏng phạt đền đến 2 lần nhưng vẫn giành chiến thắng 4-0 trước Villarreal ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

Serhou Guirassy sút hỏng phạt đền. Ảnh: Reuters.

Phút 54, tiền đạo Serhou Guirassy của Dortmund nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền sau khi hậu vệ Juan Foyth của Villarreal nhận thẻ đỏ vì để bóng chạm tay trong vùng cấm. Tuy nhiên, chân sút của Dortmund không thể đánh bại thủ thành Luiz Junior.

Đến phút 82, đại diện Bundesliga tiếp tục hưởng quả phạt đền. Lần này, Fabio Silva sút bóng trúng cột dọc và đi ra ngoài, khiến khán giả trên sân Signal Iduna Park cũng như tập thể đội chủ nhà không khỏi ngỡ ngàng.

Dù sút hỏng phạt đền đến 2 lần, Dortmund vẫn có chiến thắng 4-0 nhờ lợi thế chơi hơn người. Guirassy tỏa sáng với cú đúp, trong khi 2 bàn còn lại do công của Karim Adeyemi và Daniel Svensson.

Chiến thắng này giúp Dortmund tiến vào top 4 vòng phân hạng Champions League sau 5 trận với 10 điểm. Trong hành trình tại giải đấu năm nay, Dortmund từng thua 1-4 trước Man City, hòa 4-4 trước Juventus và có 2 chiến thắng trước Athletic Bilbao cùng Copenhagen.

Trong khi đó, Villarreal xếp tận thứ 34/36 đội tham dự, đối diện nguy cơ bị loại sớm ngay vòng phân hạng.

