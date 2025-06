Thảm họa Inter Milan

Trên trang nhất các tờ báo thể thao Italy, trận chung kết Champions League 2024/25 được mô tả như một "cơn ác mộng", "nỗi nhục nhã" và "thất bại ê chề" của Inter Milan trước PSG.

Thầy trò HLV Inzaghi trải qua 90 phút thảm họa trước PSG.

Cơn ác mộng chưa dứt dành cho thầy trò HLV Simeone Inzaghi. Sau thất bại 0-5 trước PSG ở Munich hôm 1/6, Inter Milan tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới truyền thông quê nhà.

Tuttosport chơi chữ hài hước gọi đội bóng Italy là "DisIntergrated", ám chỉ sự tan rã của Inter. Trong khi đó, La Stampa tôn trọng nhà vô địch PSG bằng một tiêu đề tiếng Pháp "La débâcle", tức "thảm họa".

Không đội bóng nào thua chung kết Champions League với cách biệt 5 bàn như Inter. Đây là kết cục tồi tệ nhất trong mùa giải mà họ từng mơ tái hiện cú ăn ba huyền thoại của Jose Mourinho. Inter vấp ngã ngay những chặng cuối với thất bại ở Coppa Italy trước AC Milan và hụt mất ngôi vô địch Serie A chỉ với một điểm ít hơn Napoli.

Phóng viên Franco Vanni của La Repubblica viết: "Có thể coi đây là khoảnh khắc thất bại tột cùng, ngược lại hoàn toàn với niềm vui rực rỡ năm 2010 khi Inter lập cú ăn ba - chiến tích vinh quang cuối cùng của bóng đá Italy tại đấu trường này".

Tất cả đều thừa nhận đẳng cấp vượt trội của PSG và tài cầm quân xuất sắc của Luis Enrique, khi xây dựng một đội bóng trẻ trung, năng động và cực kỳ quyết liệt. Tuy nhiên, sự thất vọng của người hâm mộ Italy là không thể tránh khỏi khi chứng kiến đại diện Serie A trình diễn lối chơi bạc nhược.

Cựu bình luận viên Paolo Conde cho rằng PSG tỏ ra vượt trội, nhưng ít nhất trong một trận chung kết, đội bóng phải chiến đấu đến cùng thay vì buông xuôi. HLV Inzaghi bị chỉ trích nặng nề vì bị Enrique đánh bại về mặt chiến thuật và không có bất kỳ sự điều chỉnh hợp lý nào trong suốt trận đấu.

Tờ La Gazzetta dello Sport chấm Inzaghi điểm 3/10, thấp hơn cả cầu thủ chơi tệ nhất Federico Dimarco. Tờ báo nhận xét: "Ông hoàn toàn không hiểu được chiến thuật xoay tua và pressing của PSG. Các quyết định thay người gây nhiều tranh cãi. Có lẽ Inzaghi nên tìm cơ hội làm việc tại cúp châu Á để làm mới mình".

Inter hoàn toàn lép vế trước PSG ở chung kết.

Hiện tại, Inzaghi được cho là nhận một lời đề nghị hấp dẫn để dẫn dắt Al-Hilal ở Saudi Arabia. Dù từng khẳng định sẽ gặp ban lãnh đạo Inter để bàn bạc về kế hoạch sắp tới, kết quả thảm bại này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí của ông.

Nhà báo Maurizio Crosetti đặt câu hỏi đầy nghiêm túc: "Liệu Inzaghi có phải người đưa Inter đến gần vinh quang nhất, hay HLV mất hai Scudetto và 2 lần thua chung kết Champions League trong 4 năm? Nếu ông vô địch mùa này, có lẽ đã có thể ra đi như Mourinho. Nhưng giờ thì sao?".

Một số ý kiến bênh vực Inzaghi. Nhà báo Alberto dalla Palma trên Il Messaggero nhấn mạnh rằng nhà cầm quân người Italy giúp Inter duy trì sự cạnh tranh ở Champions League với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ tự do. Ngoài ra, Inter cũng dự kiến kết thúc mùa giải với lợi nhuận lớn sau khi giảm bớt thua lỗ trước đó.

Tuy nhiên, với người hâm mộ, chỉ số trên bảng cân đối tài chính không thể bù đắp cho nỗi xót xa trên sân cỏ. Nhà báo Luigi Garlando ví von: "Munich giờ đây là vùng đất xấu hổ. Không có từ nào thích hợp hơn để miêu tả màn trình diễn bẽ bàng này. Đây là một sự nhục nhã không chỉ cho Inter mà còn cho bóng đá Italy".

Ông so sánh thất bại này với các thảm họa bóng đá lớn trong lịch sử như "Korea" (thua Hàn Quốc ở World Cup 2002) hay "Mineirazo" (Brazil bị Đức nghiền nát năm 2014). "May Inter mặc áo vàng, do đó màu đen xanh truyền thống không bị vấy bẩn, nhưng lịch sử vinh quang của CLB trên đấu trường châu Âu thì nhuốm màu u ám".

Đêm Munich khép lại một chương bi thảm trong lịch sử Inter Milan, là lời cảnh tỉnh đau đớn cho tham vọng và tinh thần chiến đấu của đội bóng. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là Inter có thể vực dậy từ đống tro tàn hay không?