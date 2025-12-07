Thảm họa Fiorentina

Tối 6/12 (giờ Hà Nội), Fiorentina tiếp tục gây thất vọng khi thua Sassuolo với tỷ số 1-3 thuộc vòng 14 Serie A 2025/26.

Đội của De Gea chưa biết thắng ở Serie A mùa này.

Trên sân Tricolore, "The Viola" bất ngờ mở tỷ số nhờ pha đá phản lưới bên phía đội chủ nhà ở phút thứ 9. Nhưng chỉ mất đúng 5 phút để Sassuolo có được bàn gỡ hòa, trước khi ghi thêm 2 bàn để nhấn chìm Fiorentina xuống dưới đáy bảng xếp hạng Serie A sau 14 vòng đấu.

Đội bóng của David De Gea chưa biết thắng kể từ đầu mùa, chỉ có 6 điểm và hiệu số -13, đứng chót bảng xếp hạng, bằng điểm Verona nhưng kém hiệu số. Con số 14 trận mở màn không thắng trở thành vết đen lịch sử của "The Viola" . Từ năm 1929 đến nay, không mùa nào đội bóng áo tím khởi đầu thảm hại đến vậy.

Cần biết rằng chưa CLB nào trụ lại Serie A sau chuỗi khởi đầu thảm họa tương tự. Đây là cú rơi khó chấp nhận với đội bóng giàu truyền thống. Mùa này, Fiorentina ghi bàn kém, phòng ngự hớ hênh và thường xuyên sụp đổ trong những thời điểm quan trọng.

De Gea cũng không thể cứu vãn tình hình. Sau màn trình diễn chói sáng mùa trước, thủ môn 35 tuổi chỉ giữ sạch lưới 5 lần từ đầu mùa và không còn những pha bay lượn tạo khác biệt.

Với phong độ hiện tại, Fiorentina chắc chắn phải thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn khép lại mùa giải bằng bi kịch xuống hạng.