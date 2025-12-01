Trận thua 0-2 trước Atalanta ở vòng 13 Serie A rạng sáng 1/12 đẩy Fiorentina lún sâu vào khủng hoảng.

Đội của De Gea nguy cơ rớt hạng.

Đội bóng của thủ thành David De Gea vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Serie A từ đầu mùa. Thành tích yếu kém khiến họ xếp áp chót bảng xếp hạng, ngang điểm với đội đứng cuối Verona nhưng hơn về hiệu số.

Theo IFTV, chưa có đội bóng nào ở Serie A trụ hạng thành công sau khi không thắng nổi trận nào trong 13 vòng đầu tiên. Áp lực lên Fiorentina là rất lớn sau khởi đầu mùa giải đầy biến động.

Dễ hiểu khi Fiorentina thua toàn diện trước các đội mạnh như Inter Milan, AC Milan hay Napoli. Nhưng ngay cả khi đối đầu những đối thủ vừa tầm hơn như Cagliari, Torino hay Como, thầy trò HLV Paolo Vanoli cũng thể hiện gây thất vọng.

Điều đáng lo ngại nhất với Fiorentina không chỉ là chuỗi trận không thắng, mà còn là sự bế tắc trong tấn công. Họ dứt điểm kém hiệu quả và thường xuyên mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt.

Ở hàng thủ, De Gea cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như mùa giải 2024/25. Cựu thủ môn MU mới chỉ có 5 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Hàng thủ Fiorentina đã để thủng lưới 21 bàn sau 13 vòng đấu, thành tích tệ thứ nhì giải đấu, chỉ hơn Torino (23 bàn thua).

Hôm 23/10, De Gea quyết định gia hạn hợp đồng với Fiorentina đến năm 2028. Nếu CLB phải xuống hạng mùa này, đó sẽ là kịch bản thảm họa đối với cá nhân cựu sao MU.

