Thảm họa Benitez

HLV Rafael Benitez bị Panathinaikos sa thải chỉ sau 7 tháng cầm quyền do thành tích bết bát.

HLV Benitez gây thất vọng.

Trong thông báo chính thức được đưa ra hôm 23/5, Panathinaikos gửi lời cảm ơn tới Benitez cùng đội ngũ trợ lý vì sự chuyên nghiệp trong thời gian làm việc tại CLB, đồng thời chúc chiến lược gia 66 tuổi thành công trong tương lai.

Hiện đội bóng Hy Lạp gấp rút tìm kiếm HLV mới dưới sự tư vấn của Franco Baldini, cựu Giám đốc Kỹ thuật của Tottenham.

HLV Benitez nhận lời dẫn dắt đội bóng thành Athens hồi tháng 10 năm ngoái với bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi, cùng mức lương khoảng 4,4 triệu bảng mỗi mùa. Tuy nhiên, những kết quả thiếu ổn định khiến ban lãnh đạo Panathinaikos quyết định chấm dứt hợp tác sớm hơn dự kiến.

Dưới thời Benitez, Panathinaikos thi đấu 41 trận trên mọi đấu trường và để thua 10 trận. Đội bóng chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại giải VĐQG, đồng nghĩa với việc phải tham dự vòng loại Conference League mùa tới thay vì có suất vào vòng play-off Europa League.

Theo truyền thông Hy Lạp, thất bại 0-2 trước đại kình địch Olympiacos trong trận derby cuối cùng tại sân Apostolos Nikolaidis hồi tháng 4 được xem là bước ngoặt khiến chủ tịch Giannis Alafouzos mất niềm tin vào Benitez. Đây cũng là trận derby cuối cùng của Panathinaikos tại sân đấu lịch sử trước khi đội chuyển sang sân Votanikos từ mùa giải mới.

Với Benitez, đây đã là lần chia tay CLB thứ 4 chỉ trong vòng 5 năm qua, sau các thời gian ngắn ngủi tại Dalian Professional, Celta Vigo và Everton. Dù từng ghi dấu ấn với chức vô địch Champions League lịch sử cùng Liverpool năm 2005, sự nghiệp cầm quân của Benitez trong những năm gần đây lại liên tục gặp trắc trở.

