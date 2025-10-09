Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tham gia nhóm pickleball trên mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 600 triệu

Sau khi tham gia nhóm pickleball trên mạng xã hội, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa chuyển khoản hơn 600 triệu đồng.

Ngày 8/10, Công an Hà Tĩnh cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng.

Lua dao pickleball 600 trieu anh 1

Chị M. liên tục chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.

Theo trình báo, chị M. đã tham gia nhóm “Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt” trên mạng xã hội Facebook. Sau khi vào hội nhóm, chị M. được một số đối tượng dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng những lời dụ dỗ của nhóm lừa đảo, trong ngày 7/10, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp với tổng số hơn 600 triệu đồng. Sau khi biết mình đã bị lừa, chị M. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo, pickleball là môn thể thao đang phát triển nhanh, thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe, tạo nên trào lưu mới tại Việt Nam. Vì thế một số kẻ xấu đã lập các hội nhóm pickleball trên mạng để lừa đảo người tham gia.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, phải rất thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.

