Thẩm định dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tốc độ 120 km/h

Thời tiết đêm 8/12: Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao dưới 10 độ C

Chiều tối và đêm 8/12, khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.