Thảm bại trước Vallecano, Atletico tự vứt bỏ La Liga

Chuỗi ba trận liền không thắng tại La Liga khiến đội trưởng Jan Oblak thừa nhận Atletico Madrid đang tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch.

Atletico thảm bại trước Rayo Vallecano.

Atletico Madrid tiếp tục gây thất vọng khi để thua Rayo Vallecano với tỷ số 0-3 ở vòng 24 La Liga tối 15/2, qua đó nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở La Liga. Kết quả này khiến thầy trò Diego Simeone ngày càng hụt hơi trong cuộc đua trên bảng xếp hạng. Họ đang kém đội đầu bảng Real Madrid tới 15 điểm.

Sau trận, Jan Oblak không né tránh trách nhiệm. Trả lời DAZN, thủ thành người Slovenia thẳng thắn: “Có vẻ như chúng tôi đã tự vứt bỏ La Liga. Chúng tôi không thể thua những trận như thế này, cũng không thể chơi như hôm nay. Nếu cứ đá như vậy, rất khó để cạnh tranh”.

Oblak nhấn mạnh vấn đề nằm ở thái độ và sự ổn định. “Bạn không thể chọn trận để chơi. Trận nào cũng phải vào sân với 100% khả năng. Tôi không cảm thấy chúng tôi đang làm được điều đó. Rayo chơi tốt hơn và chúng tôi xứng đáng thua”.

Đáng chú ý, Atletico thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa đấu trường cúp và giải quốc nội. Hồi gữa tuần, đại diện thành Madrid đè bẹp Barcelona 4-0 ở bán kết lượt đi cúp Nhà vua. Tuy nhiên, Oblak không tìm lý do biện minh.

“Không có lời giải thích. Vấn đề là tâm lý. Chúng tôi không thể thắng liên tiếp. Hôm nay, cả đội đã không bước lên khi cần”, Oblak nói.

Atletico thể hiện bộ mặt thất thường ở mùa giải này.

Ở hai bàn thua trong trận gặp Rayo Vallecano, hàng thủ Atletico để lộ nhiều khoảng trống. Oblak tỏ rõ sự thất vọng: “Chúng tôi cần áp sát đối phương hơn. Ở cả hai tình huống, họ có quá nhiều không gian và thời gian xử lý. Như vậy là không thể chấp nhận”.

Ba trận không thắng liên tiếp tại La Liga đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Atletico Madrid. Dưới thời Simeone, sự chắc chắn và bản lĩnh từng là điểm tựa lớn nhất. Nhưng lúc này, chính đội trưởng của họ cũng phải thừa nhận đội bóng đang đánh mất sự ổn định, điều tối quan trọng trong một cuộc đua đường dài.