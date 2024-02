Thái Trinh: 'Bạn trai là chỗ dựa vững chắc cho tôi'

"Tâm hồn của hai người là chỗ dựa cho nhau khiến tôi cảm thấy sức mạnh như được nhân đôi", Thái Trinh tâm sự. Đó là lý do cô quyết định nhận lời cầu hôn để tiến tới hôn nhân.

Cuộc đời con người là chuỗi dài của những sự lựa chọn. Càng trưởng thành, số lần ta đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình lại tăng lên. Mỗi quyết định được đưa ra từ những lần lựa chọn đó, chính là con đường dẫn tới thành công hay thất bại. Trong vô vàn những sự lựa chọn, 5 điều được xem là quan trọng nhất, xoay quanh tình yêu, tình bạn, công việc, gia đình, lẽ sống. Z.Choice là câu chuyện về sự lựa chọn của người nổi tiếng và bài học của họ qua những quyết định đó. Nhân vật tiếp theo của Z.Choice là Thái Trinh.

Tôi thoải mái với nghề, đủ nuôi sống bản thân

- Lựa chọn nào mang lại niềm vui lớn nhất cho chị năm qua?

- Việc tham gia Chị đẹp mang lại cho tôi nhiều niềm vui và thử thách. Niềm vui là có thêm nhiều bạn bè, chị em thân thiết và học hỏi những kinh nghiệm mới.

Cũng từng có thời gian, tôi tham gia nhiều game show. Khi đó, tôi thấy mình hướng ngoại hơn trong giao tiếp. Nhưng bẵng đi một thời gian, tôi không tham gia chương trình thực tế nên khi xuất hiện ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi khá hướng nội. Chưa kể, hầu hết chị đẹp ở chương trình tôi gặp mặt lần đầu, chưa giao tiếp được nhiều nên lên hình không quá nhiều.

- Vì thế chị ít được chú ý và bị loại sớm dù giọng hát, kỹ năng tốt?

- Mọi thứ xảy ra đều là điều tốt nhất với Trinh ở thời điểm đó. Tôi không quá bận tâm tới việc bình chọn. Điều tôi quan tâm là trải nghiệm trong chương trình cũng như bên các chị đẹp. Ngoài ra, nhiệm vụ chính của tôi ở chương trình là biểu diễn hết mình trên sân khấu. Do đó, nếu quá để ý các yếu tố xung quanh, tôi sẽ bị phân tâm.

Thái Trinh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và gây tiếc nuối khi bị loại khá sớm. Ảnh: NVCC.

- Mỗi quyết định, bao gồm việc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng có được chị đưa ra nhanh chóng?

- Tôi kỹ tính và cầu toàn mỗi khi đưa ra lựa chọn. Do đó, tôi mất thời gian dài để nói chuyện với quản lý trước khi tham gia chương trình. Từ trước tới nay, âm nhạc của tôi không theo hướng thương mại, viral. Tính tôi cũng nhẹ nhàng, thơ thơ. Do đó, tôi cũng hoang mang liệu mình có gặt hái được gì không hay trở thành gánh nặng cho mọi người.

Sau đó, anh quản lý thuyết phục tôi. Và tôi nhận ra bất kỳ cơ hội nào đến đều có nguyên do nên tôi quyết định mạnh dạn tham gia.

- Kỹ tính như vậy, liệu có lựa chọn nào khiến chị hối hận?

- Đương nhiên cũng có những lựa chọn trong quá khứ xảy ra không như ý, khiến tôi khi đó buồn, thất vọng và trách bản thân vì sao làm như vậy. Nhưng qua nhiều năm, tôi nhận ra những chuyện đã xảy ra khi đó lại là mắt xích để có được Trinh ở hiện tại. Do đó, không có điều gì là sai lầm cả. Chỉ sai lầm nếu mình làm trái với lương tâm và trái tim thôi.

- Quyết định nào từng khiến chị thất vọng nhất?

- Có lẽ là quyết định hoãn lại sản phẩm và dự án vì rất nhiều lý do. Đó là điều khiến tôi rất buồn. Thời gian qua, tôi không quá vội vã thúc ép bản thân phải nhanh chóng làm gì đó. Vì thời điểm đó, tôi vẫn đang trong hành trình tìm lại chính mình và tìm xem có một góc nào đó trong tôi mà khán giả chấp nhận hay không. Tôi từng rất mệt mỏi với điều đó và từ năm 2022 trở lại đây, tôi càng hiểu có chỗ nào bên trong mình chưa đúng, chưa đủ, chưa ổn. Từ đó, tôi nhận ra mình mong muốn điều gì.

- Cụ thể, chị mong muốn điều gì nhất lúc này?

- Tôi mong mình bớt sợ hãi lại. Bất kỳ ai đều có giá trị và là một viên ngọc tiềm ẩn, Trinh không ngoại lệ. Cứ miệt mài đi, đừng sợ hãi rồi chúng ta sẽ mài dũa viên ngọc của chính mình.

Thái Trinh có giọng hát đẹp nhưng chưa bứt phá sau nhiều năm hoạt động. Ảnh: NVCC.

- Sự nghiệp mà chị từng thừa nhận là trầy trật có khiến chị ít đi lựa chọn làm nghề?

- Tôi thấy bản thân vẫn đang thoải mái với nghề, đủ nuôi sống bản thân và đam mê. Phía trước tôi vẫn còn chặng đường dài để đi, do đó tôi cảm thấy mình may mắn rồi. Nếu đi hết con đường đó, trải nghiệm hết hoa thơm bướm lạ và đang ở đỉnh tôi mới cảm thấy hoảng. Việc có cả ngọn núi phía trước để tiến bước dễ dàng hơn so với việc không biết đi đường nào.

- Chị không hoảng ngay cả khi bản thân đang miệt mài leo núi thì đã có những đồng nghiệp, thậm chí đàn em tăng tốc tới đỉnh?

- Nếu cứ mải mê đón những đợt sóng cần rất nhiều yếu tố, không chỉ ở cá nhân tôi mà còn ê-kíp, đội ngũ truyền thông, sáng tạo... Nếu cứ chạy theo, tôi sẽ hụt hơi rồi đánh mất bản thân. Hơn nữa, thời trang hay nghệ thuật đều có sự xoay vòng.

Ca khúc này được yêu thích ở hiện tại nhưng chưa chắc nó còn được ưa chuộng sau 10 ngày nữa. Do đó, tôi nghĩ cứ làm chăm chỉ, một ngày nào đó sẽ nhận được thành quả. Hơn nữa, thứ Trinh quan tâm là âm nhạc làm từ trái tim và đến với khán giả bằng trái tim.

Z.Choice - Thái Trinh · Nũng nịu hay mạnh mẽ: Cả hai bởi tùy từng trường hợp · Chủ động theo đuổi hay thích được theo đuổi: Cả hai vì tôi chủ động muốn cho người ta theo đuổi · Hôn lễ hoành tráng hay giản dị: Giản dị · Váy cưới lộng lẫy như công chúa hay đơn giản: Màu trắng trơn, không đính hoa hay đá · Ngoại hình, kinh tế hay tính cách bạn trai quan trọng hơn: Tính cách · Tự nấu nướng hay nhờ giúp việc sau khi kết hôn: Cả hai

Từng sai lầm vì quá tập trung cho tình yêu

- Năm nay, tình yêu hay công việc là lựa chọn hàng đầu của Thái Trinh?

- Có lẽ là sự nghiệp. 2024 là một năm tôi rất mong chờ bởi 2023 tôi đã có dấu ấn ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Khi tham gia chương trình, nhiệt huyết của các chị đã mồi thêm ngọn lửa trong tôi. Tôi rất biết ơn cơ hội đó nên không muốn ngọn lửa này lụi tàn.

- Từng yêu hết mình, thậm chí quên mất thời gian dành cho bản thân nhưng hiện giờ, chị ưu tiên sự nghiệp hơn tình yêu. Thái Trinh đã thay đổi?

- Đó từng là sai lầm của tôi. Khi đặt lên bàn cân giữa công việc và tình yêu, tôi để cho tâm hồn nghệ sĩ của mình đi sai hướng. Tôi quá tập trung vào tình yêu thay vì phát triển âm nhạc hoặc dùng tình yêu để làm mồi thơ trong âm nhạc.

Thái Trinh cho biết năm nay cô sẽ tập trung cho sự nghiệp. Ảnh: NVCC.

- Vậy bây giờ chị còn hết mình trong tình yêu?

- Sự hết mình ở đây là cùng nhau vượt qua mọi chông gai chứ không phải hết mình để giữ chân một người đã không còn muốn đồng hành với mình. Sự hết mình phải đến từ hai phía và để vun đắp cho tương lai. Vì thế Trinh của hiện tại vẫn hết mình, nhưng sự hết mình được đặt đúng chỗ hơn.

- Việc Thái Trinh ưu tiên sự nghiệp, liệu có khiến chàng trai vừa cầu hôn chị buồn lòng?

- Nếu đọc được bài phỏng vấn này, người ấy càng vui hơn. Người ấy luôn ủng hộ tôi 200% và bản thân anh ấy cũng rất hết mình trong công việc. Do đó, khi thấy người phụ nữ đồng hành bên mình hiểu ra phải tập trung nhiều vào sự nghiệp, anh ấy cũng sẽ tự hào.

- Ngoài cảm xúc, còn yếu tố nào khác khiến Trinh lựa chọn nắm tay người ấy đồng hành trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời?

- Trinh nghĩ là sự an toàn và hiện tại tôi sẵn sàng để đón cột mốc mới. Tôi kết hôn không có nghĩa sự nghiệp về con số không. Chưa kể, người ấy luôn ủng hộ sự nghiệp của tôi.

Trong cuộc sống hàng ngày lẫn góc khuất tâm hồn, anh là chỗ dựa tinh thần rất vững chắc cho tôi. Ngược lại, tôi cũng là chỗ dựa an toàn cho người ấy. Tâm hồn của hai người là chỗ dựa cho nhau khiến tôi cảm thấy sức mạnh như được nhân đôi vậy.

- Hôn lễ trong mơ của chị như thế nào?

- Tôi chưa nghĩ quá nhiều bởi tôi mới nhận nhẫn cầu hôn thôi. Cả hai vẫn trong trạng thái chưa biết làm gì tiếp theo. Đương nhiên, từ khi độc thân tôi đã nghĩ tới đám cưới trong mơ. Nhưng hiện tại tôi muốn tập trung cho công việc nên mình tạm hoãn lại và chờ thêm một thời gian.

Thái Trinh hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có bản trai ủng hộ. Ảnh: NVCC.

- Anh chị có kế hoạch gì đặc biệt cho lễ Tình nhân?

- Tôi chưa có kế hoạch gì bởi cả hai lúc nào cũng ngồi nói chuyện và bàn về công việc, những kế hoạch, ý tưởng và đam mê của nhau. Chúng tôi cũng khá thực tế nên thường không ngồi bàn luận về những chuyện lãng mạn như thế, sự hiện diện của nhau đã đủ lãng mạn rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng tôi bên nhau hòa hợp là đủ và tự dưng những ngày lễ này không còn quá quan trọng nữa.

- Mong ước lớn nhất của Trinh dành cho bản thân và gia đình trong năm mới là gì?

- Điều tôi mong cầu lớn nhất là sức khỏe và bình an cho gia đình. Với cá nhân, tôi mong mình bớt sợ hãi, tự tin lên và có thêm nhiều dấu ấn.