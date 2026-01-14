Thái Trác Nghiên yêu PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên cho biết cô chăm chỉ tập luyện nhờ ảnh hưởng của bạn trai PT. Nhờ đó, nữ ca sĩ cải thiện vóc dáng và sức khỏe.

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện ở khu Tiêm Sa Chủy (Hong Kong), Thái Trác Nghiên lần đầu công khai mối quan hệ với huấn luyện viên thể hình Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền), theo Mingpao.

Trước câu hỏi về bạn trai kém 10 tuổi, Thái Trác Nghiên thẳng thắn cho biết: “Từ ‘tin đồn’ có thể bỏ đi rồi”. Đây là lần đầu nữ ca sĩ chính thức thừa nhận chuyện tình cảm. Khi được hỏi về mức độ ổn định của mối quan hệ, cô chỉ nhẹ nhàng đáp hiện tại bản thân cảm thấy hài lòng.

Thái Trác Nghiên xác nhận yêu PT kém 10 tuổi. Ảnh: Zaobao.

Chia sẻ thêm về đời sống cá nhân, Thái Trác Nghiên cho biết cô không cần xin ý kiến bạn trai khi thực hiện các dự án cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân là người phụ nữ độc lập. Dù vậy, nữ ca sĩ thừa nhận thói quen tập luyện của cô chịu ảnh hưởng tích cực từ bạn trai. Việc này giúp cô cải thiện sức khỏe và thể lực. Khi được hỏi về việc tăng cân gần đây, Charlene chỉ cười và cho rằng đó có thể là “tăng cân vì hạnh phúc”.

Sự kiện Twins góp mặt là hoạt động hợp tác với một thương hiệu trà sữa trân châu, quy tụ khoảng 200 người hâm mộ trực tiếp và hơn 1.000 người theo dõi xung quanh khu vực tổ chức. Không ít fan đến từ rất sớm, thậm chí có người qua đêm để giữ vị trí đẹp. Trước tình cảm đó, nữ ca sĩ nhắc nhở người hâm mộ giữ gìn sức khỏe vì thời tiết lạnh.

Trong khi Thái Trác Nghiên xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn, Chung Hân Đồng lại gây chú ý bởi ngoại hình gọn gàng, trẻ trung. Nữ ca sĩ cho biết cân nặng của cô đã trở lại mức ổn định nhờ chế độ ăn uống đặc biệt. “Tôi không ăn nhiều, nhưng hiệu quả thì rõ rệt”, Chung Hân Đồng chia sẻ. Nữ ca sĩ khẳng định tình trạng sức khỏe hiện tại đã tốt hơn.

Trong phần giao lưu, hai thành viên Twins cùng ký tặng và vẽ tranh dành cho người hâm mộ.

Năm nay đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động của Twins. Khi được hỏi về kế hoạch kỷ niệm, cả 2 ca sĩ đều giữ kín thông tin, chỉ úp mở rằng khán giả hãy chờ đợi. Trước câu hỏi về khả năng tổ chức concert tại sân vận động Khải Đức với sức chứa lớn, Thái Trác Nghiên hài hước cho biết đây sẽ là một thử thách không nhỏ về thể lực.

Sau nhiều năm hoạt động, Twins vẫn giữ được sức hút bền bỉ, không chỉ nhờ âm nhạc mà còn bởi mối quan hệ gắn bó và sự chân thành dành cho người hâm mộ.