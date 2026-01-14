Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn viên Trần Nghĩa nói về tin hẹn hò Nàng Mơ

Trần Nghĩa phủ nhận thông tin hẹn hò Nàng Mơ. Anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Mới đây, hình ảnh Trần Nghĩa và Nàng Mơ cùng đi ăn lan truyền trên mạng xã hội. Điều này làm dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò. Từ trước đó, 2 người được cho là thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau. Cuối năm 2025, cả 2 cùng tham gia một lễ trao giải và có cử chỉ thân mật với nhau.

Trần Nghĩa phủ nhận hẹn hò Nàng Mơ. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, Trần Nghĩa phủ nhận thông tin hẹn hò Nàng Mơ. Anh cho biết cả 2 chỉ là anh em thân thiết. Cả 2 đi ăn chung khi kết thúc lịch trình công việc.

Trần Nghĩa sinh năm 1993, nổi lên từ vai Ngạn trong phim điện ảnh Mắt biếc. Ngoài ra, anh tham gia nhiều phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại… cùng các dự án điện ảnh Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, Mùa hè đẹp nhất

Trần Nghĩa từng tâm sự anh không nhận quá nhiều phim để trau dồi diễn xuất và tập trung cho chất lượng dự án.

Anh nói: “Tôi nghĩ nên nhận ít phim mà chất lượng còn hơn nhận quá nhiều dự án mà không tới đâu. Một dự án điện ảnh mất thời gian rất dài để chuẩn bị. Không chỉ một, hai tháng, các phim có thể mất tới cả năm tiền kỳ. Trong thời gian làm, chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều thứ khác. Do đó, người nào giỏi nhận được hai phim trong năm là cùng.

Chưa kể, mỗi nhân vật có tính cách, nội tâm khác nhau nên rất khó để đảm nhận nhiều vai diễn cùng lúc. Tôi luôn quan niệm mỗi khi nhận phim là phải sống trong vai diễn đó, kể cả ngoài đời”.

