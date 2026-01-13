Chuyện gì xảy ra với Kỳ Duyên

Kỳ Duyên mới đây gây bàn tán vì lên tiếng chuyện Thiên Ân vấp ngã và được Steven Nguyễn đỡ ở một lễ trao giải.

Mới đây, Kỳ Duyên có chia sẻ dài trên mạng xã hội. Cụ thể, hoa hậu bày tỏ: “Tôi ít khi lên tiếng vì ai. Trải qua nhiều chuyện, ở bất cứ ngành nghề nào, tôi nghĩ chọn làm tốt việc của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng có một điều tôi không thể làm ngơ là khi người thân của mình bị chỉ trích vô cớ. Người từng đứng ra bênh tôi trong lúc tôi bị nói, tôi không thể để họ phải chịu cảm giác đó một mình đâu”.

Kèm theo bài đăng là một số hình ảnh Kỳ Duyên chụp cùng Thiên Ân. Trước đó, người đẹp gây tranh luận vì lên tiếng về việc Thiên Ân vấp ngã trong một lễ trao giải.

Tại sự kiện, khi thấy đồng nghiệp vấp ngã, Steven Nguyễn đi cạnh đã đỡ cô, thậm chí có hành động chỉnh trang phục giúp Thiên Ân. Tuy nhiên, thực tế đó là kiểu dáng của váy, chứ không phải Thiên Ân gặp lỗi trang phục.

Kỳ Duyên lên tiếng bênh vực Thiên Ân. Ảnh: FBNV.

Video Steven Nguyễn đỡ Thiên Ân sau đó được lan truyền trên mạng, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Kỳ Duyên được cho là đã lên tiếng bảo vệ Thiên Ân: “Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu tiên gặp anh nữa nên cô ấy cũng ngại mà. Mình nghĩ anh dừng lại ở việc đỡ cô lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nhà em nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm”.

Cộng đồng mạng cho rằng Kỳ Duyên có ý trách móc hành động chỉnh váy của Steven Nguyễn với Thiên Ân, từ đó nhận xét nàng hậu kém duyên.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Kỳ Duyên. Họ cho rằng câu nói của nàng hậu đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. Theo đó, bình luận của nàng hậu được cho là đáp trả một tài khoản mạng chỉ trích Thiên Ân. Nội dung trong video do tài khoản này đăng tải cho rằng Thiên Ân đã thiếu tinh tế khi gạt tay đàn anh.

Trước đó, Thiên Ân cũng gặp rắc rối vì video hất tay fan khi chụp ảnh. Ngay sau đó, Thiên Ân lên tiếng giải thích: "Đây là phản xạ của mình khi gặp người lạ chạm vào eo mình. Và lúc đó cái váy cũng vướng nên mình giật mình xoay qua. Sau đó, hai chị em cũng chụp ảnh lại vui vẻ bình thường".

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục vướng tin hẹn hò. Họ thường xuyên xuất hiện chung và có cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, họ phủ nhận chuyện tình cảm.