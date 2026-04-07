Thai phụ bị tát liên tiếp ở bệnh viện Lâm Đồng gây phẫn nộ

Sản phụ bị đánh tại Bệnh viện II Lâm Đồng hiện đã ổn định sức khỏe, hạ sinh 2 em bé nặng 1,5 kg và 1,7 kg.

Người đàn ông hành hung dã man thai phụ.

Chiều 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ bụng bầu vượt mặt bị người đàn ông tát mạnh vào mặt trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (khu vực Bảo Lộc). Người đàn ông lớn tiếng quát mắng sản phụ, khiến nhiều người xung quanh không khỏi bức xúc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng xác nhận sự việc xảy ra tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, người bị đánh là chị K.L. (20 tuổi, ngụ tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), nhập viện vào trưa 3/4 trong tình trạng mang song thai 33 tuần. Người đàn ông xuất hiện trong clip có mối quan hệ tình cảm với sản phụ.

Sau khi khám xong, cả hai đứng trao đổi trong sân thì người đàn ông bất ngờ tát vào mặt chị L. Sau khi hai người xảy ra xô xát, lực lượng bảo vệ và nhân viên y tế đã nhanh chóng can thiệp, ổn định tình hình.

Theo phía bệnh viện, sau đó chị L. được các bác sĩ theo dõi sức khỏe và thực hiện các bước chuyên môn cần thiết để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Đại diện bệnh viện cho biết thêm hiện sản phụ L. đã được các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai, sinh 2 bé gái với cân nặng lần lượt 1,5 kg và 1,7 kg. Do chào đời sớm hơn dự kiến, hai bé đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Nhi sơ sinh. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của chị L. đã ổn định. Đơn vị cũng đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương để phối hợp xác minh, làm rõ.

Đoạn video ghi lại sự việc tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. "Đang chuẩn bị sinh mà còn bị đánh như vậy, thật quá tàn nhẫn", một tài khoản bình luận. Nhiều người khác cũng bày tỏ lo ngại cho sức khỏe và tâm lý của sản phụ trong tình huống này.

Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ mối quan hệ giữa người đàn ông và sản phụ, cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực ngay trước thời điểm người phụ nữ chuẩn bị sinh con.