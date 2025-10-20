Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thái Lan phạt tù 15 năm với người dân sang Campuchia lừa đảo

  • Thứ hai, 20/10/2025 09:29 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Cảnh sát Thái Lan cảnh báo hành vi vượt biên để làm việc cho các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia có thể bị phạt tù tới 15 năm và bị xem là tham gia tội phạm quốc tế.

Ngày 19/10, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, yêu cầu người dân không vượt biên sang Campuchia làm việc cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến vì hành vi này có thể bị coi là tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với mức án lên tới 15 năm tù giam, theo tờ Nation.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi có nhiều trường hợp người Thái được “giải cứu” hoặc bị bắt giữ tại các ngôi nhà gần biên giới Thái Lan - Campuchia, khi đang chờ vượt biên để làm việc cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến (call-centre).

Một số người khác được cho là đã vượt biên trái phép qua cửa khẩu Poipet để thực hiện quét khuôn mặt, giúp các băng nhóm tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng “mượn” mà họ đã bán cho chúng.

lua dao tai Campuchia, lua dao truc tuyen, toi pham quoc te anh 1

Cánh cổng đã đóng tại cửa khẩu quốc tế Poipet giữa Campuchia và Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Thiếu tướng Siriwat Deepor, Phó phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết hiện nay, những người bán tài khoản ngân hàng cho kẻ lừa đảo có thể bị phạt tù tối đa 3 năm, nhưng nếu chứng minh được họ làm việc hoặc hợp tác trực tiếp với các băng nhóm lừa đảo, mức án có thể tăng lên đến 15 năm.

Ông giải thích thêm rằng việc vượt biên để quét khuôn mặt cho các nhóm tội phạm rút tiền, hoặc làm việc trực tiếp cho các tổ chức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân Thái Lan, đều bị xem là tham gia tổ chức tội phạm quốc tế.

Theo quy định, thành viên các tổ chức này có thể bị phạt từ 4-15 năm tù, cùng mức tiền phạt 80.000 - 300.000 baht. Ngoài ra, những ai cung cấp thông tin cá nhân cho các băng nhóm sử dụng vào mục đích phạm tội cũng có thể bị xử lý hình sự với cùng tội danh.

Thiếu tướng Siriwat dẫn chứng, ngày 24/6, Tòa án tỉnh Chachoengsao đã tuyên phạt một chủ tài khoản trung gian 41 năm 258 tháng tù, và một người môi giới tuyển tài khoản 119 năm 234 tháng tù, vì vai trò của họ trong mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo qua mạng.

Bắt nghi phạm chủ chốt vụ nam sinh Hàn bị sát hại ở Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đầu mối trong đường dây lừa đảo khiến du học sinh họ Park thiệt mạng tại Campuchia, đồng thời mở rộng điều tra dòng tiền và đồng phạm.

2 giờ trước

Trung tâm lừa đảo ẩn sau khách sạn 4 sao tại Campuchia

Mỹ vừa trừng phạt thêm mạng lưới lừa đảo khổng lồ ở Sihanoukville, nơi các tòa nhà gắn mác khách sạn, khu công nghệ thực chất là “nhà tù” của những công nhân lừa tình bị giam cầm.

15 giờ trước

Ông trùm lừa đảo Trần Chí 'biến mất'

Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.

24:1444 hôm qua

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

lừa đảo tại Campuchia lừa đảo trực tuyến tội phạm quốc tế Thái Lan Campuchia Thái Lan phạt tù 15 năm

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Indonesia: 438 trieu USD 'boc hoi' vi lua dao online hinh anh

Indonesia: 438 triệu USD 'bốc hơi' vì lừa đảo online

15 phút trước 09:50 20/10/2025

0

Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia Indonesia cho biết tổng thiệt hại của người dân nước này do các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tài chính đã lên tới 7.000 tỷ rupiah (tương đương 438 triệu USD).

Ong Trump dap tra nguoi bieu tinh hinh anh

Ông Trump đáp trả người biểu tình

3 giờ trước 07:27 20/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông xuất hiện như một phi công, đầu đội vương miện, thả bom chất thải xuống người biểu tình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý