Thái Lan phạt tù 15 năm với người dân sang Campuchia lừa đảo

Cảnh sát Thái Lan cảnh báo hành vi vượt biên để làm việc cho các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia có thể bị phạt tù tới 15 năm và bị xem là tham gia tội phạm quốc tế.

Ngày 19/10, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, yêu cầu người dân không vượt biên sang Campuchia làm việc cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến vì hành vi này có thể bị coi là tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với mức án lên tới 15 năm tù giam, theo tờ Nation.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi có nhiều trường hợp người Thái được “giải cứu” hoặc bị bắt giữ tại các ngôi nhà gần biên giới Thái Lan - Campuchia, khi đang chờ vượt biên để làm việc cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến (call-centre).

Một số người khác được cho là đã vượt biên trái phép qua cửa khẩu Poipet để thực hiện quét khuôn mặt, giúp các băng nhóm tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng “mượn” mà họ đã bán cho chúng.

Cánh cổng đã đóng tại cửa khẩu quốc tế Poipet giữa Campuchia và Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Thiếu tướng Siriwat Deepor, Phó phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết hiện nay, những người bán tài khoản ngân hàng cho kẻ lừa đảo có thể bị phạt tù tối đa 3 năm, nhưng nếu chứng minh được họ làm việc hoặc hợp tác trực tiếp với các băng nhóm lừa đảo, mức án có thể tăng lên đến 15 năm.

Ông giải thích thêm rằng việc vượt biên để quét khuôn mặt cho các nhóm tội phạm rút tiền, hoặc làm việc trực tiếp cho các tổ chức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân Thái Lan, đều bị xem là tham gia tổ chức tội phạm quốc tế.

Theo quy định, thành viên các tổ chức này có thể bị phạt từ 4-15 năm tù, cùng mức tiền phạt 80.000 - 300.000 baht. Ngoài ra, những ai cung cấp thông tin cá nhân cho các băng nhóm sử dụng vào mục đích phạm tội cũng có thể bị xử lý hình sự với cùng tội danh.

Thiếu tướng Siriwat dẫn chứng, ngày 24/6, Tòa án tỉnh Chachoengsao đã tuyên phạt một chủ tài khoản trung gian 41 năm 258 tháng tù, và một người môi giới tuyển tài khoản 119 năm 234 tháng tù, vì vai trò của họ trong mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo qua mạng.