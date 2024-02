Thái Lan không muốn quần voi từ Trung Quốc

Chiếc quần mang họa tiết voi được nhiều người mua làm quà khi du lịch Thái Lan. Một số thương nhân gây phẫn nộ khi nhập khẩu mẫu quần này từ Trung Quốc với giá rẻ chỉ bằng 1/10.

Du khách diện quần có họa tiết con voi đi dạo tại Cung điện Hoàng gia Thái Lan (Grand Palace). Ảnh: Apichart Jinakul.

Ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết Cục Hải quan nước này đã bị yêu cầu cấm nhập khẩu quần có họa tiết voi từ Trung Quốc.

Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP) đang tiến hành điều tra nhằm xác định có thể tiếp tục nhập khẩu sản phẩm này hay không, theo Bangkok Post.

Sự việc được khơi mào từ bài đăng hôm 4/2 trên trang Facebook có tên "Lui Chine" với 1,4 triệu lượt theo dõi. Bài viết lên án một số thương nhân Thái Lan không tự sản xuất mà nhập khẩu quần họa tiết voi từ Trung Quốc.

Theo đó, người này viết rằng du khách có thể đặt mua quần mang họa tiết voi trên các nền tảng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc với giá rẻ hơn gấp 10 lần so với quần được bán tại Thái Lan. Giá một chiếc quần này chỉ 30 baht (tương đương khoảng 20.000 đồng) đối với hình thức bán sỉ.

Chưa dừng lại, người sở hữu trang Facebook này tiếp tục tuyên bố rằng một số thương nhân Thái Lan đã bắt đầu nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc với giá rẻ. Quần ngắn được nhập với giá 65 baht (khoảng 44.000 đồng) và quần dáng dài từ 75 baht (xấp xỉ 52.000 đồng).

"Các nhà sản xuất Thái Lan sẽ thua người Trung Quốc. Họ cần phải tập trung vào chất lượng của chiếc quần nhằm khẳng định Thái Lan là mới điểm bán chính", người sở hữu tài khoản "Lui Chine" đăng tải.

Bài đăng cũng đề xuất rằng chứng nhận Thai Select, một tiêu chuẩn về chất lượng sản xuất được ông Phumtham Wechayachai thông qua, sẽ được thực hiện.

Một cặp vợ chồng người Thái diện trang phục có họa tiết voi ở Chiang Mai. Ảnh: The Star.

Sau sự việc nêu trên, nhiều nhà bán buôn và bán lẻ Thái Lan hy vọng cơ quan chức năng sẽ can thiệp, có phương thức quản lý phù hợp về những quần được sản xuất tại Trung Quốc, theo Bangkok Post.

Một thương nhân từ chợ Bo Bae (Bangkok) tiết lộ chiếc quần dài mang họa tiết voi do Trung Quốc sản xuất được khách hàng ưa chuộng trong hơn một năm qua do giá rẻ. Một người bán tại chợ Pratunam (Bangkok) bày tỏ mong muốn chiếc quần do Thái Lan sản xuất sẽ trở nên nổi tiếng với du khách nhờ chất lượng vượt trội.

Thủ tướng Srettha Thavisin nhận định câu chuyện về quần voi do Trung Quốc sản xuất đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh để chính phủ Thái Lan giải quyết các mối quan tâm về quyền sở hữu trí tuệ và tiếp thị.

Khi được hỏi về các chiến lược và sự mở rộng sản xuất, Thủ tướng tuyên bố vấn đề nên ưu tiên giải quyết hiện tại là việc bảo vệ bản quyền hoạ tiết voi.

"Những vấn đề nhỏ như quần voi do Trung Quốc sản xuất phản ánh rất nhiều về cách chính phủ Thái Lan cần tăng cường nỗ lực bảo vệ quốc gia", ông Thavisin cho hay.