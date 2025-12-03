Thái Lan không bốc thăm lại vì ngại gặp U22 Việt Nam sớm?

Tối 3/12, Thái Lan đá trận ra quân gặp Singapore, đối thủ được điều chuyển từ quyết định không tổ chức bốc thăm lại bóng đá nam SEA Games 33 của nước chủ nhà.

Thái Lan chuẩn bị ra quân tại SEA Games.

Sau khi Campuchia rút lui, thay vì tái phân nhóm để bảo đảm sự công bằng, Thái Lan chọn phương án điều chuyển Singapore từ bảng C sang bảng A, tạo ra ba bảng đấu với ba đội. Dù lý do được đưa ra là “cơ học và thuận tiện”, dư luận khu vực lại đặt câu hỏi liệu người Thái có đang tránh nguy cơ đụng độ sớm Việt Nam, đối thủ khó chịu nhất ở cấp độ bóng đá trẻ hiện nay.

Campuchia rút lui, Thái Lan xử lý “nhanh gọn” nhưng gây tranh cãi

Campuchia bất ngờ rút khỏi 9 trong số 21 môn đăng ký dự SEA Games 33, gồm bóng đá nam. Lý do chủ yếu xuất phát từ những căng thẳng dọc biên giới Thái Lan, Campuchia khiến nước này lo ngại về vấn đề an ninh cho vận động viên. Quyết định làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc bảng đấu được chuẩn bị từ trước. Bảng A chỉ còn chủ nhà Thái Lan và Timor Leste, trong khi bảng B gồm Việt Nam, Lào, Malaysia; bảng C có Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Đáng lẽ, tình huống này buộc ban tổ chức phải bốc thăm lại để bảo đảm các nguyên tắc hạt giống cũng như sự cân bằng về chuyên môn. Nhưng thay vào đó, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT), ông Kongsak Yodmanee, đề xuất phương án chuyển Singapore, đội hạt giống số 4, yếu nhất, từ bảng C sang bảng A. Cách làm này tạo nên hệ thống ba bảng đấu, mỗi bảng ba đội, và giúp lịch trình không cần thay đổi nhiều.

Thái Lan không ngại gặp sớm Indonesia.

Tuy nhiên, cách xử lý nhanh gọn ấy lập tức vấp phải phản ứng. Nhiều ý kiến từ CĐV Indonesia cho rằng nếu Campuchia, đội ở nhóm hạt giống số 2, rút ra, thì đội thay thế hợp lý nhất vào bảng A phải là Philippines (nhóm 3), chứ không phải Singapore vốn ở nhóm 4. Khi Singapore được đẩy lên bảng A, cục diện trở nên quá chênh lệch: Thái Lan chỉ phải gặp Timor Leste và Singapore, hai đội yếu nhất trong các nhóm hạt giống, trong khi ở bảng C, Indonesia lại đối diện Myanmar (nhóm 2) và Philippines (nhóm 3).

Trên bình diện thể thao, việc xoay lại bốc thăm sẽ công bằng hơn. Thế nhưng Thái Lan lại lựa chọn lối đi tiện lợi nhất, khiến câu chuyện không chỉ mang màu sắc tổ chức mà còn trở thành vấn đề tâm lý và chiến thuật.

Ngại gặp Việt Nam sớm tại bán kết?

Một giả thuyết được nêu ra là Thái Lan không muốn động chạm vào cục diện bốc thăm vì lo ngại khả năng đụng độ Việt Nam ở vòng bán kết. Theo lịch đấu hiện hành, Thái Lan mặc định là hạt giống ở bảng A và gần như chắc chắn cạnh tranh ngôi đầu bảng. Cơ chế phân nhánh cũng quy định đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhất bảng C hoặc đội nhì bảng B/C, chứ không thể gặp đội nhất bảng B. Điều đó đồng nghĩa rằng nếu mọi thứ giữ nguyên, Thái Lan gần như né được Việt Nam đến trận chung kết.

Nhưng nếu bốc thăm lại, Việt Nam hoàn toàn có thể bị chuyển sang bảng C và khi đó, cơ hội để hai đội chạm trán ngay từ bán kết sẽ rất cao. Đây có lẽ là điều mà bóng đá Thái Lan không mong muốn, nhất là sau hàng loạt thất bại đáng nhớ trước các đội trẻ Việt Nam những năm gần đây.

Ở cấp độ U22/U23, Việt Nam đang cho thấy sự ổn định chưa từng có trong khu vực. Không dựa vào cầu thủ nhập tịch, Việt Nam liên tục vô địch U23 AFF Championship ba lần liên tiếp, trong đó có năm 2022 khi vượt qua Thái Lan ở cả hai trận (vòng bảng và chung kết) trên đất Campuchia. Tại SEA Games, Việt Nam hai lần đăng quang năm 2019 và 2021, trong đó có chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết 2021.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam nhiều lần gieo sầu cho Thái Lan.

Ngay tại các giải châu lục, Việt Nam cũng tạo dấu ấn khi vượt vòng bảng 3/4 lần dự giải châu Á gần đây, trong đó có lần loại Thái Lan ở vòng bảng U23 AFC Cup 2022. Trong khi Indonesia nổi lên với thế hệ cầu thủ đang chơi ở châu Âu và từng đứng hạng tư U23 châu Á, tâm lý “sợ Việt Nam” ở bóng đá trẻ với người Thái vẫn là điều có cơ sở. Việt Nam không ồn ào, nhưng lại rất khó lường: chơi kỷ luật, pressing tốt và thích nghi nhanh với những giải đấu ngắn ngày như SEA Games.

Bởi vậy, dù ban tổ chức Thái Lan viện dẫn lý do “thuận tiện”, nhiều người tin rằng yếu tố chuyên môn và tâm lý cũng đóng vai trò không nhỏ. Trong một giải đấu mà cơ hội vô địch được quyết định bởi một hoặc hai trận knock-out, việc tránh đối thủ mạnh càng lâu càng tốt luôn là lựa chọn thực tế.

Có thể nói quyết định không bốc thăm lại không chỉ là câu chuyện kỹ thuật tổ chức, mà còn phản chiếu cách Thái Lan nhìn nhận đối thủ lớn nhất của mình vào lúc này. Và trong con mắt người Thái, đối thủ ấy không còn là Indonesia đang lên nhanh với các tài năng châu Âu, mà chính là Việt Nam, đội bóng trẻ ổn định, bản lĩnh và đầy kinh nghiệm trong những trận đấu quyết định.