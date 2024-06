Thái Lan đánh rơi chiến thắng trước Trung Quốc

Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm trước Trung Quốc để nuôi hy vọng đi tiếp, sau hai thất bại trước Hàn Quốc. Bất chấp phải đá trên sân khách, thầy trò HLV Ishii Masatada vẫn mạnh dạn tấn công phủ đầu.

Thực tế, hiệp một thế trận nghiêng về Thái Lan với hàng loạt pha bóng ngon ăn. Họ có bàn mở tỷ số từ sớm. Tuy nhiên, "Voi chiến" chơi chùng xuống sau giờ nghỉ và để Trung Quốc có bàn gỡ.

1-1 cũng là tỷ số chung cuộc. Kết quả này giúp Thái Lan còn cơ hội đi tiếp. Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ chạm trán Singpore trên sân nhà, còn Trung Quốc phải làm khách tại Hàn Quốc.

Nếu thắng Singapore, đồng thời Trung Quốc thất bại, Thái Lan khả năng cao vươn lên nhì bảng cùng tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Theo quy định, nếu hai đội bằng điểm sẽ xét tới hiệu số bàn thắng bại. Lúc này, khoảng cách giữa Thái Lan (-2) và Trung Quốc (+1) không quá lớn.

BXH các đội ở bảng C, vòng loại 2 World Cup.

Trở lại với diễn biến trận đấu, "Voi chiến" chỉ mất 20 phút để đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà. Từ pha thả bóng xuống đáy biên trái, Supachai xử lý điềm tĩnh trước khi tạt vào trong cho Supachok bay người đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Bàn thắng giúp trận đấu trở nên sôi động hơn. Những phút sau đó, hai đội chơi ăn, miếng trả miếng hấp dẫn. Nếu may mắn hơn, đại diện Đông Nam Á đã có thêm bàn thắng trong hiệp một khi xà và cột cứu thua cho Trung Quốc.

Sau giờ nghỉ, đội bóng Đông Á đẩy cao cao đội hình để tìm bàn gỡ. Họ rất gần với bàn thắng khi Kritsada để bóng chạm tay trong vùng cấm. Thế nhưng, tiền đạo nhập tịch Fernandinho lại dứt điểm đưa bóng vọt xà.

Nỗ lực của Trung Quốc cuối cùng được đền đáp ở phút 79. Trong một pha tổ chức đá phạt, Zhu Chenjie đánh đầu dội xuống đất, đúng tầm chân cầu thủ vào sân thay người Abduweli. Tiền đạo gốc Kazakhstan tung cú volley cận thành đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng. Tại bảng C, Hàn Quốc vẫn đứng đầu với 13 điểm. Trung Quốc xếp thứ nhì khi hơn Thái Lan đúng bằng một trận thắng. Ở lượt cuối, Trung Quốc phải làm khách trên sân của Hàn Quốc, còn Thái Lan tiếp đón Singapore yếu nhất bảng.

