Nước đi giúp Beckham kiếm hàng trăm triệu USD tại Mỹ

Vào mùa hè 2007, ở tuổi 31, Beckham quyết định rời Real Madrid để tìm kiếm thử thách mới tại Mỹ. Sau 15 năm chinh chiến ở châu Âu, giành nhiều danh hiệu với Manchester United và Real Madrid, việc Beckham chuyển đến một giải đấu chỉ mới thành lập hơn 10 năm như MLS khiến nhiều người bất ngờ.

Sự lựa chọn của Beckham càng khiến dư luận hoài nghi, khi nhiều nguồn tin cho biết cựu danh thủ này chấp nhận giảm sâu tiền lương tại LA Galaxy. Tuy nhiên, điều ít ai biết là Beckham có những tính toán khôn ngoan trong lúc đàm phán hợp đồng.

Nhà báo Joe Pompliano cho biết Beckham đã thương thảo về việc nhận phần trăm từ doanh thu của LA Galaxy. Điều này có nghĩa là thu nhập của anh tăng vọt trong những năm tiếp theo.

Doanh thu Beckham nhận được bao gồm phần trăm từ doanh thu bán vé, sản phẩm do CLB tự sản xuất, tài trợ, cho đến từng chiếc bánh hot dog hay chai bia được bán ra trên sân nhà của LA Galaxy. Khi cộng gộp lương, hợp đồng tài trợ và phần trăm doanh thu, Beckham kiếm được con số khổng lồ lên tới 255 triệu USD trong suốt 5 năm gắn bó với LA Galaxy, tương đương với khoảng 50 triệu USD mỗi năm.

Beckham nhanh chóng trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới trong thời gian thi đấu ở California. Không dừng lại ở đó, cựu sao MU và Real Madrid còn đàm phán để mua lại cổ phần của một CLB MLS với giá chỉ 25 triệu USD sau khi giải nghệ. Đây là nước đi ban đầu giúp Beckham định hình sự nghiệp sau này.

Beckham mạo hiểm và chiến thắng trong canh bạc của bản thân. Anh biến mức lương 6,5 triệu USD tăng gấp nhiều lần trước sự ngưỡng mộ của dư luận.

MLS cũng hưởng lợi lớn từ sự nổi tiếng mà anh mang lại, với sự gia tăng về lượng khán giả, tiền bản quyền truyền hình và giá trị các đội bóng. Đây rõ ràng là thương vụ đôi bên cùng có lợi.

