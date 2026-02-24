Thái Lan chạy đua kiểm soát virus khiến 72 con hổ chết

Thái Lan đang nỗ lực khống chế một đợt bùng phát dịch bệnh đã làm chết ít nhất 72 con hổ nuôi nhốt tại các công viên động vật hoang dã ở tỉnh Chiang Mai, miền Bắc nước này.

Giới chức Thái lan đã cách ly số hổ còn lại và tiêm vaccine để giảm thiểu nguy cơ lây lan. Ảnh: Khaosod

Phần lớn số hổ chết tập trung tại hai công viên tư nhân là Tiger Kingdom Mae Taeng (51 con) và Tiger Kingdom Mae Rim (21 con). Đây là những điểm du lịch nổi tiếng với dịch vụ cho phép du khách tiếp xúc gần với các loài mèo lớn.

Theo dữ liệu từ Văn phòng Khu bảo tồn khu vực, toàn bộ 72 con hổ này đã chết chỉ trong vòng 12 ngày, từ 8/2 đến 19/2.

Tờ The Bangkok Post đưa tin, các xét nghiệm sơ bộ của cơ quan thú y cho thấy 72 con hổ chết đã nhiễm Feline Parvovirus, còn được gọi là bệnh giảm bạch cầu ở mèo.

Đội ngũ thú y từ chi cục chăn nuôi tỉnh Chiang Mai cho biết kết quả khám nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của virus này. Trong khi đó, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên mẫu bệnh phẩm từ xác hổ cũng phát hiện virus sài sốt ở chó (Canine Distemper Virus - CDV) và vi khuẩn Mycoplasma. Không có dấu vết của virus cúm A gây bệnh cúm gia cầm.

Việc đồng nhiễm cả virus và vi khuẩn có thể dẫn đến viêm phổi nặng và các biến chứng phức tạp, đây được cho là nguyên nhân dẫn đến số lượng hổ chết lớn như vậy. Căn bệnh này có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và trong một số trường hợp có thể tiến triển sang hệ thần kinh. Nhà chức trách nhấn mạnh rằng CDV không phải là bệnh lây truyền từ động vật sang người, vì vậy công chúng không cần lo lắng về khả năng lây nhiễm.

“Việc điều trị cho hổ bệnh rất khác so với chó mèo. Chó mèo sống gần gũi với chúng ta, nên khi chúng có triệu chứng, chúng ta có thể ứng phó và điều trị ngay lập tức. Tuy nhiên, hổ không sống gần con người. Đến khi chúng ta nhận thấy có điều gì đó bất thường, bệnh tình có thể đã ở giai đoạn tiến triển nặng”, ông Somchuan Ratanamungklanon, Tổng cục trưởng Cục Chăn nuôi Thái Lan, chia sẻ với truyền thông địa phương.

Cục Chăn nuôi cho biết tình trạng phối giống cận huyết trong số hổ nuôi nhốt có thể đã làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng, làm tăng khả năng nhiễm bệnh và đẩy nhanh tốc độ lây lan dịch bệnh.

Nhà chức trách đã tạm thời đóng cửa công viên Tiger Kingdom Mae Rim trong 14 ngày, hạn chế tiếp cận cả hai cơ sở và triển khai các đội khử trùng chuồng trại cùng thiết bị. Tờ The Independent đã liên hệ với Tiger Kingdom Chiang Mai để lấy ý kiến phản hồi.

Theo tờ The Nation Thailand, tất cả số hổ còn sống đã được chuyển đến các trung tâm kiểm dịch và chăm sóc ở huyện Mae Taeng để theo dõi chặt chẽ, đồng thời các kế hoạch tiêm phòng cho những con hổ khỏe mạnh đang được triển khai để ngăn chặn sự lây lan thêm.

Ông Somchuan cho biết các biện pháp kiểm soát an toàn sinh học và khử trùng nghiêm ngặt đang được thực thi để hạn chế lây nhiễm, đồng thời nói thêm rằng virus sài sốt ở chó không lây sang người.

Feline Parvovirus là một căn bệnh có tính truyền nhiễm rất cao và thường dẫn đến tử vong. Virus tấn công mạnh vào hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, gây ra các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy ra máu, sốt cao, lờ đờ và chán ăn.