Thái Lan, Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn

Trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) diễn ra ngày 7/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Xe quân sự trên tuyến đường gần biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Sisaket, một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực, ngày 29/7/2025. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Cuộc họp do quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Nattaphon Nakphanit, và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tea Seiha, đồng chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, biên bản thỏa thuận ngừng bắn cho biết, hai bên đồng ý ngừng bắn tất cả các loại vũ khí, bao gồm cả tấn công vào dân thường, mục tiêu dân sự và quân sự của mỗi bên. Cả hai bên cam kết duy trì nguyên trạng việc triển khai quân đội hiện tại tính đến 0h00 (giờ địa phương) ngày 29/7 và sẽ không có thêm sự di chuyển hay tăng cường quân số dọc biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết không thực hiện các hành động có thể làm leo thang căng thẳng, bao gồm việc xâm nhập không phận và lãnh thổ của bên kia; không xây dựng hoặc củng cố bất kỳ cơ sở hạ tầng quân sự nào.

Thỏa thuận còn nêu rõ hai bên sẽ không sử dụng vũ lực chống lại dân thường và các mục tiêu dân sự trong mọi trường hợp. Đối với binh sĩ bị bắt, cả hai bên sẽ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đảm bảo điều kiện sống và chăm sóc y tế. Các binh sĩ này sẽ được trả tự do và hồi hương ngay lập tức sau khi các hành động thù địch chấm dứt.

Trong trường hợp có xung đột vũ trang, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương để ngăn chặn tình hình leo thang.

Hai bên đồng ý không lan truyền thông tin sai lệch hoặc tin giả để giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình.

Để giám sát việc thực hiện, một đội quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Malaysia dẫn đầu sẽ được thành lập. Trong thời gian chờ đợi, một Nhóm Quan sát viên lâm thời (IOT) gồm các tùy viên quốc phòng của các nước thành viên ASEAN tại Thái Lan hoặc Campuchia sẽ được thiết lập độc lập ở mỗi quốc gia, cũng do tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu.

Về các cuộc họp trong tương lai, một cuộc họp GBC tiếp theo sẽ được lên kế hoạch trong vòng 1 tháng sau ngày 7/8/2025. Ngoài ra, một cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) sẽ được triệu tập trong vòng 2 tuần sau cuộc họp GBC bất thường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp GBC với tư cách đồng chủ trì, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattaphon Narkphanit cho biết “sẽ có một đoàn quan sát viên gồm các tùy viên quân sự ASEAN đóng tại Thái Lan và Campuchia, do Malaysia dẫn đầu”, đồng thời cho biết thêm rằng các thanh sát viên nước ngoài đóng tại cả hai nước sẽ không được phép vượt biên giới sang nước bên kia.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng nhấn mạnh: “Thái Lan và Campuchia là hai nước láng giềng có chung đường biên giới và có thể di chuyển qua lại lẫn nhau... một nghị quyết sẽ cho phép người dân chúng ta trở lại cuộc sống yên bình”.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này và Thái Lan đã nhất trí về các điều khoản thực hiện lệnh ngừng bắn và cải thiện kênh liên lạc giữa quân đội hai nước.