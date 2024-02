Thách thức của ca sĩ Bến Tre khi ra mắt tại Hàn Quốc

Đặng Hồng Hải sắp ra mắt trong nhóm nhạc của DongGyo Entertainment. Để nổi tiếng ở thị trường Hàn Quốc, nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn và thử thách.

Việc ca sĩ Việt ra mắt thị trường Hàn Quốc đã không quá khó khăn và hiếm hoi như thời gian trước. Sau Hanbin ra mắt trong nhóm Tempest, Đỗ Nam Sơn giành chiến thắng và thành công ra mắt trong nhóm nhạc của chương trình Fan Pick, sắp tới có thêm ca sĩ Việt hoạt động tại Kpop là Đặng Hồng Hải.

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, gây chú ý tại cuộc thi Boys Planet của Mnet phát sóng năm 2022. Thời gian đó, nam ca sĩ tham gia chương trình với tư cách thực tập sinh của Fantagio. Sau đó, anh rời Fantagio và gia nhập DongGyo Entertainment. Mới đây, DongGyo Entertainment thông báo sắp giới thiệu nhóm nhạc mới NEWKIES và Đặng Hồng Hải là thành viên đầu tiên được công bố.

Đây là cơ hội cho Đặng Hồng Hải nhưng cũng nhiều thách thức, khó khăn chờ anh phía trước bởi thị trường Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt với hàng trăm nhóm nhạc ra mắt mỗi năm. Trong khi đó, DongGyo Entertainment không phải công ty lớn để dễ dàng gây chú ý cho nhóm nhạc mới ra mắt của công ty.

Chỗ dựa của Đặng Hồng Hải

Trên trang chính thức, DongGyo Entertainment được giới thiệu là thành lập năm 2015. Theo giới thiệu, “DongGyo Entertainment là công ty đang bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh với những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết. Công ty được thành lập dựa trên nhiều năm kinh nghiệm và bí quyết trong lĩnh vực kinh doanh giải trí”.

“Chúng tôi đã xây dựng hệ thống chuyên nghiệp và luôn nỗ lực, suy nghĩ kỹ lưỡng để đi theo hướng tốt hơn cho cả nghệ sĩ lẫn công ty với tinh thần tin tưởng vào mọi thứ. Công ty đầu tư và hỗ trợ để phát triển các nghệ sĩ tài năng, đồng thời là bước đệm để tiến lên không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu”, là thông báo trên trang web chính thức của DongGyo Entertainment.

Trong bài phỏng vấn với 9oodnews, Giám đốc điều hành Wang Chae Yong cho biết ông từng phụ trách quảng bá cho rất nhiều diễn viên hay các hoạt động ở nước ngoài của Park Shin Hye, Lee Min Ho. Ông cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn như TVXQ, SS501, KARA. Ngoài ra, Wang Chae Yong phụ trách việc phân phối nhạc, nhạc phim, sách ảnh và phim truyền hình của nghệ sĩ Hàn Quốc. Từ kinh nghiệm đó, ông thành lập công ty DongGyo Entertainment.

Công ty này hiện quản lý nhóm nhạc DKZ. Tuy nhiên, nhóm nhạc khá mờ nhạt trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc và trải qua nhiều lần thay đổi đội hình. DKZ ban đầu có tên Dongkiz và bắt đầu quảng bá từ tháng 2/2019. Họ đã phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Dongkiz on the Block, Fever, All I Need Is You…

DKZ chưa tạo tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Ảnh: DongGyo Entertainment.

Tới 2022, một thành viên rời nhóm, Dongkiz đổi tên thành DKZ và bổ sung ba người mới. Năm 2023, thêm 2 thành viên Munik và Kyoungyoon rời nhóm.

Các album của nhóm có doanh thu khá ổn sau khi thành viên Jaechan nổi tiếng Jaechan đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đồng tính nổi tiếng Semantic Error, giúp thu hút sự chú ý nhiều hơn cho DKZ và âm nhạc của họ. Theo Hanteo Chart, vào tháng 4/2022, single album của nhóm Chase Episode 2 bán được 107.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành (12-18/4/2022). Với album trước đó, nhóm chỉ bán được 1.244 bản trong tuần đầu tiên.

Về nhạc số, sự nổi tiếng của Jaechan từng đưa một số ca khúc của DKZ vào bảng xếp hạng ở vị trí cao. Chẳng hạn, Cupid lọt bảng xếp hạng Melon ở vị trí thứ 13, theo News1. Tuy nhiên, chúng trụ hạng không lâu.

Những con số trên là khả quan với nhóm nhạc đến từ công ty mới như DKZ nhưng so với mặt bằng chung thị trường âm nhạc, nó không quá cao. Lượt theo dõi và tương tác của nhóm trên các nền tảng mạng xã hội cũng khá thấp. Trên bảng xếp hạng thương hiệu của nhóm nhạc nam Hàn Quốc năm 2023, thứ hạng cao nhất DKZ có được là 26 vào tháng 4/2023. Hầu hết, nhóm ở vị trí ngoài 40 trong những tháng khác.

Cơ hội thành công quá mong manh

Theo Hani, chỉ riêng số lượng nhóm nhạc nữ ra mắt mỗi năm ở Hàn Quốc đã có thể lên tới 60-70. Do đó, nếu tính cả nhóm nam, số lượng lên tới hàng trăm. Trong số đó, chỉ có số ít nhóm thành công. Vô số nhóm xuất hiện rồi biến mất ngay khi chưa được khán giả biết tới. Kpop là ngành công nghiệp quyến rũ và đầy sức hút khi nhìn từ bên ngoài, nhưng nó cũng là một trong những ngành kém nhất khi tính tới số người được trả lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Xác suất thành công của nhóm nhạc là 0,001%, Hani nhận định.

Do nguồn nhân lực đổ vào quá nhiều nên nguồn cung lớn hơn cầu và vì thế ngành công nghiệp Kpop dần trở thành một canh bạc với cơ hội thành công rất mong manh. Ngoài ra, việc xuất thân từ công ty nhỏ khiến các nhóm nhạc bị hạn chế trong việc tìm kiếm cơ hội xuất hiện trên truyền hình, truyền thông hay sự kiện giải trí.

Đặng Hồng Hải là ca sĩ Việt tiếp theo ra mắt tại Hàn Quốc. Ảnh: Fansite.

Đương nhiên, vẫn có “phép màu đến từ công ty nhỏ” ở Kpop. Cụm từ này ám chỉ những nhóm nhạc trực thuộc công ty ít danh tiếng nhưng vẫn thành công ở thị trường Kpop, điển hình là Fifty Fifty với bản hit vang dội Cupid hay Brave Girls năm nào. Tiền bối DKZ cũng có thể xem như “phép màu đến từ công ty nhỏ”. Tuy nhiên, số lượng "phép màu" như thế không nhiều so với hàng trăm nhóm ra mắt mỗi năm.

Điều đó cho thấy Đặng Hồng Hải với nhóm nhạc mới của anh vẫn có cơ hội để thành công nhưng là rất mong manh và đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo rất lớn từ cả các thành viên lẫn công ty quản lý. Nếu không thể đưa sản phẩm thực sự chất lượng hay mới mẻ, khác biệt so với thị trường cộng thêm chút may mắn, nhóm sẽ khó được công chúng biết tới.

Trước Đặng Hồng Hải, fan Vpop tự hào khi Hanbin (Ngô Ngọc Hưng đến từ Yên Bái) cũng ra mắt ở thị trường Hàn. Hanbin thậm chí từng tham gia chương trình sống còn do công ty con của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc hiện giờ là HYBE tổ chức.

Sau đó, anh ra mắt ở nhóm nhạc Tempest của công ty Yuehua Entertainment. Yuehua Entertainment thành lập từ năm 2009 và có quy mô lớn, đã hợp tác với các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc là YG Entertainment, Pledis Entertainment và Starship Entertainment. Thế nhưng, Tempest vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc ở thị trường Hàn Quốc. Họ có lượng fan quốc tế đông hơn so với Hàn Quốc.