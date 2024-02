Fan Việt ở ghép, ngủ tại sân bay khi đến Singapore xem Taylor Swift

Để giảm thiểu chi phí cho chuyến đi tới Singapore xem concert Taylor Swift, nhiều fan Việt tìm người ở chung phòng khách sạn, thậm chí lên kế hoạch ngủ tại sân bay.

Ngày 21/6/2023, Swifties (tên fan của Taylor Swift) trên khắp Đông Nam Á - đáng chú ý nhất là Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines - sửng sốt khi biết thần tượng của họ chỉ biểu diễn ở Singapore. Với tour diễn Eras Tour đã lập nhiều kỷ lục, Taylor Swift sẽ gặp gỡ khán giả tại Sân vận động Quốc gia của Singapore vào 6 đêm, 2-4/3 và 7-9/3.

Là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt mốc 1 tỷ USD , Eras Tour của Swift chắc chắn tác động tích cực đến doanh thu của tất cả quốc gia tổ chức, Prestige Online đưa tin. Người hâm mộ từ các nơi lân cận, bao gồm fan Việt đã tìm mọi cách để đến được đảo quốc sư tử và thưởng thức đêm nhạc của thần tượng.

Pass vé, tìm người ở ghép

Trên các hội nhóm liên quan đến tour diễn của cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, fan đang trao đổi nhiều thông tin khác nhau. Nhiều người pass vé, trong khi số khác tìm người ở ghép để giảm thiểu chi phí cho chuyến đi. Càng sát ngày sự kiện diễn ra, các chủ đề bàn tán trên hội nhóm càng đa dạng và nhộn nhịp.

Trong nhóm Hành trình tham dự The Eras Tour - Singapore có hơn 8.000 thành viên, phần nhiều bài viết được đăng trong vài ngày qua liên quan đến việc pass vé.

Vé cho sự kiện The Eras Tour được mở bán từ tháng 7/2023. Khi đó, đợt vé presell (mở bán sớm) cho chủ thẻ ngân hàng UOB bắt đầu vào 12h (giờ địa phương) ngày 5/7/2023. Sau 10 phút, số người chờ mua vé lên tới 1 triệu.

The Straits Times đưa tin vé được bán hết trong vòng 3 giờ. Đợt vé tiếp theo được mở bán vào 7/7/2023. Tới tháng 1, đợt bán vé bổ sung được mở ra do sức nóng của concert quá lớn. Sân vận động nơi concert diễn ra có sức chứa 55.000 người và giá vé từ 108 USD đến 1.228 USD (gói VIP). Việc săn vé tour diễn được nhiều phương tiện truyền thông ví với “cuộc chiến đẫm máu”.

Khó khăn là thế nhưng nhiều khán giả giờ đây lại đăng bài bán vé. Lý do là thời gian từ lúc họ đặt vé đến khi sự kiện diễn ra quá lâu dẫn đến nhiều lịch trình công việc, tình huống phát sinh.

Vé hiện được giao bán với nhiều mức giá khác nhau. Giá bán lại có thể thấp hơn, tương đương hoặc cũng có thể cao hơn giá chính thức. Tuy nhiên, con số không chênh lệch quá nhiều.

Tài khoản H.C. thông báo bán lại 4 vé khu CAT 5 ngày 7/3 với giá 8,5 triệu đồng một vé. Giá vé chính thức của hạng ghế này là 168 USD (khoảng 4,1 triệu đồng). Khán giả khác có tên tài khoản I.T. đăng bán cặp vé CAT 2 ngày 4/3 với giá 16,9 triệu đồng. Vé khu vực này có giá bán là 328 USD (tương đương 8 triệu đồng). Bán lại cặp vé CAT 4 ngày 2/3, khán giả H.N. đưa ra mức giá là 13 triệu đồng, có thể thương lượng. Theo giá bán được công bố chính thức, CAT 4 có giá 248 USD (khoảng 6 triệu đồng) một vé.

Fan Việt háo hức xem concert của Taylor Swift. Ảnh: AP.

Ở nhóm Group này để đi Concert Taylor Swift Singapore 2024 có hơn 27.000 thành viên, tình hình pass vé, combo khách sạn càng nhộn nhịp hơn. Khán giả T.L. bán vé VIP 4 ngày 4/3 với giá 40 triệu đồng một cặp. Giá gốc của hạng vé này là 528 USD (gần 13 triệu đồng) một vé.

Tuy nhiên cũng bởi lo ngại tình trạng vé giả, nhiều khán giả vẫn e dè và xem xét kỹ lưỡng trước khi mua lại vé từ người lạ trên mạng xã hội. Các thành viên trong nhóm cũng nhắc nhở nhau tỉnh táo khi mua lại vé.

Ngoài bán vé, khán giả còn đăng bài bán lại phần quà đi kèm của hạng vé VIP. Trong đó, Merch Box đang được khán giả K.Hoàng đăng bán lại với giá 2,5 triệu đồng. Bài đăng sang nhượng phòng khách sạn cũng rất phổ biến trên các hội nhóm lúc này.

“Ngày 8/3, mình và bạn có một phòng đôi gồm một giường cỡ lớn hoặc 2 giường đơn tại khách sạn 4 sao Furama City Centre trong combo Klook. Do chúng mình tìm được chỗ khác gần sân vận động hơn nên pass phòng với giá 6,5 triệu đồng cho 2 người một đêm. Giá trên đã bao gồm ăn sáng”, là nội dung bài đăng của tài khoản N.Y.Linh.

Các thành viên trong nhóm cũng đặt câu hỏi và chia sẻ với nhau kinh nghiệm về quá trình, phương tiện di chuyển, mua sắm… Trong khi đó, nhiều tài khoản thông báo tìm người ở ghép phòng khách sạn để giảm thiểu chi phí. “Mình đi Eras Tour ngày 8/3, đã đặt vé máy bay đi 7/3 và về Việt Nam vào 10/3, nên có bạn nào trùng lịch và mong muốn chia sẻ phòng (3 đêm) thì nhắn tin mình”, tài khoản A.Đ. viết.

Ngủ tại sân bay để tiết kiệm chi phí

Ngoài ra, nhiều khán giả đi xem concert một mình cũng bày tỏ nỗi lo lắng về di chuyển, an ninh… khi tới một đất nước xưa nay họ chưa từng đặt chân. Do đó, qua các hội nhóm, họ tìm người để lập nhóm cùng tới Singapore hoặc được hướng dẫn an toàn.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, khán giả Minh Phương, 26 tuổi, cho biết từ đợt mở bán vé đầu tiên, cô đã cố gắng mua vé nhưng không thành công. Tới 25/1, khi có đợt mở bán vé bổ sung, Minh Phương mới nắm giữ được tấm vé cô ao ước bấy lâu. Minh Phương tâm sự cô vui cả tuần sau khi mua vé thành công. Đây là lần đầu tiên cô tham dự concert, lại là của thần tượng nên rất háo hức.

Taylor Swift biểu diễn tại Sân vận động MetLife, ở East Rutherford, New Jersey vào 26/5/2023. Ảnh: Rolling Stone.

“Tôi khá lo lắng cho chuyến đi bởi đây là lần đầu tôi ra nước ngoài một mình. Tôi lo từ lúc mới mua vé xong. Tôi băn khoăn rất nhiều thứ, chẳng hạn mua vé máy bay ra sao, chuẩn bị đồ gì, nên mang gì khi vào trong sân vận động mà không bị bắt bỏ đi... Tuy nhiên, những ngày qua, tôi đã liên lạc làm quen được một số bạn bay chung chuyến và đi concert chung ngày. Mọi người hướng dẫn và chỉ giúp rất nhiệt tình nên tôi cũng đỡ lo lắng hơn”, Minh Phương chia sẻ.

Minh Phương cho biết dự kiến 10h30 ngày 4/3 cô tới Singapore. Cô cùng một số người bạn mới quen sẽ chờ tại sân bay để tối di chuyển thẳng ra địa điểm tổ chức concert. Sau khi concert hoàn thành, Minh Phương cùng nhóm bạn này tiếp tục ngủ qua đêm tại sân bay và trở về Việt Nam vào trưa 5/3. Để tiết kiệm chi phí trong khi giá thuê khách sạn quá đắt, Minh Phương quyết định ở lại sân bay.

“Tổng chi phí cho chuyến đi này của tôi dự kiến khoảng 15 triệu đồng, tính cả việc ăn uống. Tôi mua vé khu CAT 2 với giá 328 USD . Xem xong concert, tôi trở về Việt Nam luôn mà không ở lại chơi thêm, nên không phát sinh chi phí gì nhiều”, Minh Phương nói.