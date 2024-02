Tiểu thư nhà giàu 'tấn công' Kpop

Theo Ten Asia, các công ty giải trí Hàn thường ưu tiên những thực tập sinh có gia thế khủng. Xu hướng này ngày càng tăng khi sự cạnh tranh trong ngành dần khốc liệt.

Những ngày qua, cộng đồng fan Kpop xôn xao trước việc con cháu của gia đình giới chaebol (các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc) trở thành thực tập sinh ở các công ty giải trí để nuôi ước mơ làm thần tượng.

Mới đây, một bức ảnh chụp tại phòng tập được cho là của các thực tập sinh nữ trong công ty The Black Label lan truyền trên mạng xã hội. The Black Label là công ty con của YG Entertainment và do “phù thủy âm nhạc” Teddy điều hành. Hình ảnh trên trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Giới chaebol đổ bộ Kpop

Ngoài gương mặt nổi tiếng, được các thành viên BlackPink yêu mến Ella Gross, hình ảnh còn có sự xuất hiện của Annie Moon (Moon Seo Yoon), cháu gái Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae Lee Myung Hee. Sau đó, The Black Label đưa ra tuyên bố chính thức vào 6/2: "Nhóm nhạc nữ do The Black Label sản xuất đang chuẩn bị sản phẩm đầu tay với mục tiêu ra mắt vào nửa đầu năm nay".

Ella Gross và Moon được cho là sẽ ra mắt trong nhóm nhạc nữ mới của The Black Label. Vì thế, sự kỳ vọng của người hâm mộ Kpop dành cho nhóm nhạc này tăng cao. Công chúng càng tin tưởng nhóm nhạc sẽ thành công vì họ được đào tạo và hỗ trợ bởi Teddy. Teddy là người đã tạo nên những ca khúc hit, làm nên sự nghiệp của 2NE1, BlackPink hay hit quốc dân Gashina cho Sunmi.

Ella Gross và Moon (ảnh phải) được cho là sẽ ra mắt trong nhóm nhạc của Teddy. Ảnh: JTBC.

Đặc biệt, công chúng càng quan tâm tới Moon, một chaebol thế hệ thứ ba, tờ Ten Asia nhận định.

Hầu hết công ty quản lý Kpop, bao gồm Big 4 (4 công ty giải trí lớn nhất) là HYBE, JYP, SM và YG đều đầu tư số tiền lớn để đào tạo các tài năng trẻ sau đó tung ra thần tượng, nhóm nhạc mới liên tục.

Tuy nhiên, khi Kpop ngày càng có được vị thế to lớn, thị trường thực tập sinh cũng ngày càng phát triển. Những người khao khát và mơ ước trở thành thần tượng đều phải trải qua những giai đoạn căng thẳng như buổi thử giọng, quá trình tập luyện khắc nghiệt và gian nan. Ngoài ra, tham gia các chương trình sống còn cũng là con đường để những nhân tố trẻ tìm kiếm cơ hội ra mắt.

Khi cuộc cạnh tranh để được ra mắt trở nên khốc liệt hơn, các thực tập sinh cũng được yêu cầu phải có trình độ chuyên môn hoặc hoàn cảnh xuất thân đặc biệt.

Ella Gross đang xây dựng sự nghiệp người mẫu có hơn 4 triệu người theo dõi. Ella Gross với độ nổi tiếng sẵn có chắc chắn là lựa chọn hợp lý của các công ty khi thành lập nhóm nhạc mới. Trong khi đó, Moon với tư cách là cháu gái duy nhất của Shinsegae càng được chú ý hơn cả.

Sinh năm 2002, Moon đang theo học Đại học Columbia danh tiếng của Mỹ. Cô cũng có hơn 70.000 người theo dõi trên Instagram. Việc người thừa kế của các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc gia nhập công ty giải trí Kpop là cực kỳ hiếm. Moon từng vướng tin đồn hẹn hò G-Dragon.

Ngoài Moon, công ty của Teddy còn quản lý Lee Seung Joo (còn được gọi là LØREN) - con trai của Lee Hae Jin, Giám đốc Đầu tư Toàn cầu (GIO) tại Naver. Ông nội của Lee Seung Joo là Lee Si Yong, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Samsung Life Insurance, đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SK Life Insurance.

Với chiều cao 1,88 m và vẻ ngoài điển trai, LØREN hoạt động tích cực với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất, DJ và người mẫu. Không giống cha anh, người được mệnh danh "doanh nhân ẩn dật", LØREN nổi tiếng với tính cách tươi sáng và vui vẻ. Anh có vẻ ngoài bụi bặm với hình xăm, xỏ khuyên. Ngoại hình của LØREN được cho là khác biệt và hiếm thấy ở những người thừa kế các tập đoàn.

LØREN là ca sĩ, DJ kiêm người mẫu trực thuộc The Black Label. Ảnh: Nylon.

Lee Seung Hwan - cháu trai của Choi Tae Won, Chủ tịch tập đoàn SK, đồng thời là CEO của Dolgong Donation - cũng thu hút sự chú ý khi thực hiện các vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày đăng trên kênh chính thức.

Việc người thừa kế của những gia đình tài phiệt Hàn Quốc trở thành thực tập sinh, ca sĩ hay người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng gây tranh luận. Công chúng nước này đặt câu hỏi tại sao những người có xuất thân giàu có, gia thế lại chấp nhận tập luyện cực khổ để được ra mắt trong các nhóm nhạc.

Lợi ích của xuất thân giàu có

Trao đổi với Ten Asia, một quan chức trong giới âm nhạc cho biết sự cạnh tranh hiện giờ ở Kpop rất khốc liệt, ngay cả trước khi ra mắt. Vì vậy, trừ khi thực tập sinh có sức hút hoặc kỹ năng cực khủng, họ khó có cơ hội ra mắt. Trong khi đó, sự nổi tiếng sẵn có hoặc lý lịch gây chú ý có thể là một lợi thế cạnh tranh. Nếu một thực tập sinh không có sự khác biệt lớn về kỹ năng, chắc chắn các công ty sẽ ưu ái những thành viên nổi tiếng hoặc có nền tảng tốt hơn.

Một chuyên gia khác nhận định với Ten Asia: "Trước đây, có rất nhiều thực tập sinh nỗ lực luyện tập trong môi trường khó khăn do hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Nhưng gần đây, có vẻ những người khá giàu có với hoàn cảnh xuất thân đặc biệt cũng mơ ước được trở thành thần tượng. Sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thị trường âm nhạc. Do đó, ngoài ngoại hình, sự quyến rũ và kỹ năng, điều quan trọng là thực tập sinh phải có thêm yếu tố khác biệt. Nó không chỉ là tài chính, quyền lực, mà còn cả tính cách…”.

Theo Ten Asia, đây là thời đại mà thực tập sinh “ngậm thìa bạc”, “ngậm thìa vàng” thuận lợi để ra mắt hơn. Lý do là khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt trong giới giải trí, nhu cầu hỗ trợ tài chính từ phụ huynh cho các thực tập sinh cũng tăng lên.

Ten Asia cho biết có một bí mật được lan truyền trong ngành giải trí thần tượng. Đó là các công ty giải trí luôn lựa chọn thực tập sinh dựa trên yếu tố hoàn cảnh gia đình ổn định. Do đó, khi số thần tượng ra mắt quá nhiều dẫn đến tình trạng bão hòa và cạnh tranh khốc liệt, xu hướng tuyển thực tập sinh dựa trên điều kiện kinh tế, xuất thân càng tăng mạnh trong ngành giải trí.