Thạc sĩ kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ dạy người lớn đi xe đạp

Trong vòng 2 năm, một học viên cao học tại Trung Quốc đã dạy hàng trăm người lớn, trẻ em đi xe đạp và kiếm được 270.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).

Li cung cấp khóa học đi xe đạp trị giá 800.000 nhân dân tệ. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, nam sinh họ Li, đang học năm thứ ba thạc sĩ tại Đại học Thể thao Thượng Hải (Trung Quốc), chuyên ngành Giáo dục thể thao.

Li chia sẻ nhiều năm trước, anh và một người bạn đã nhận ra nhu cầu học đi xe đạp và quyết định thành lập doanh nghiệp để nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, người bạn đã sớm từ bỏ khi có một công việc ổn định ở Thượng Hải.

Sau khi trúng tuyển thạc sĩ, Li tận dụng thời gian rảnh để dạy đạp xe. Anh bắt đầu chia sẻ video hướng dẫn trên mạng xã hội. Chỉ sau hai tháng kiên trì xây dựng nội dung, đơn hàng đầu tiên đã gõ cửa.

Li thường tìm kiếm các không gian rộng rãi, thoáng đãng ngay gần nhà khách hàng để thuận tiện cho việc tập luyện. Để tạo niềm tin, anh cung cấp một gói đào tạo đặc biệt trị giá 800 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng) với lời cam kết: "Không biết đi không thu tiền".

Lộ trình cho người lớn thường gói gọn trong 2 buổi, mỗi buổi kéo dài từ 1,5 đến 2 giờ. Trong khi đó, trẻ em cần nhiều buổi học với thời lượng ngắn hơn do thể lực kém.

Tính đến nay, lớp học đặc biệt của Li đã đón 700 học viên ở mọi độ tuổi, từ em bé 4 tuổi đến cụ già 68 tuổi. Đáng chú ý, 70% khách hàng là nữ giới và đa số nằm trong độ tuổi 20-30.

Li thừa nhận anh không lường trước được nhu cầu thị trường lớn như vậy. Có nhóm khách hàng học để đi làm hàng ngày cho thuận tiện. Nhóm khác lại cần học "cấp tốc" để tham gia các hoạt động teambuilding của công ty.

Thậm chí, có khách hàng nữ cho biết cô học để bù đắp những thiếu thốn thời thơ ấu. "Khi còn nhỏ, tôi luôn đi bộ đi học và không bao giờ có cơ hội đi xe đạp. Năm ngoái, thấy con gái tập đi, khát khao ấy lại trội dậy", cô nói.

Không muốn chồng trợ giúp vì sợ anh vất vả chạy bộ giữ xe, cô đã tìm đến khóa học của Li và thành thạo sau 1 giờ học. “Con yêu, mẹ biết đi xe đạp rồi!”, cô hào hứng nói với con gái qua điện thoại ngay sau buổi tập để chia sẻ tin vui.

Li chia sẻ vì theo học chuyên ngành giáo dục thể chất, anh dễ dàng xác định điểm yếu của học viên. Một lợi thế khác là sự kiên trì và khả năng khuyến khích học viên vượt qua nỗi sợ do từng bị ngã lúc nhỏ.

“Sau khoảng 10 phút dạy, tôi có thể ước tính được học viên cần bao nhiêu thời gian để thành thạo kỹ năng. Trong nhiều trường hợp, họ mất ít thời gian hơn so với dự đoán ban đầu của tôi”, anh chia sẻ.

Tháng 6 tới, Li sẽ tốt nghiệp thạc sĩ. Anh đang lên kế hoạch chuẩn hóa phương pháp giảng dạy của mình và tham vọng mở rộng thị trường từ Thượng Hải sang các tỉnh lân cận như Chiết Giang và Giang Tô, biến nghề dạy đi xe đạp trở thành một dịch vụ chuyên nghiệp và quy mô hơn.