Thả hai cá thể khỉ quý hiếm ở Quảng Trị

Một cá thể khỉ nguy cấp, quý hiếm được lực lượng chức năng tiếp nhận từ người dân. Ảnh: TTXVN.

Ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận từ người dân và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thả hai cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 22/10, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Trung, thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, về việc phát hiện hai con khỉ đi lạc vào vườn nhà.

Ông Trung đã bắt giữ hai con khỉ này và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp đã chỉ đạo Công an xã Hướng Hiệp, Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả, đây là hai cá thể khỉ thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm, gồm: một con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 4,6 kg và một con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 3,5 kg.

Sau khi tiếp nhận từ người dân, các lực lượng chức năng năng đã tiến hành thực hiện thủ tục có liên quan và thả hai con khỉ quý hiếm này về môi trường tự nhiên.