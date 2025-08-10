Thả 3 cá thể diều hâu quý hiếm về tự nhiên

Hạt Kiểm lâm khu vực XIV, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với UBND xã Ba Xa (huyện Ba Tơ cũ) thả 3 cá thể diều hâu thuộc loài nguy cấp, quý hiếm mắc lưới nhà dân về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 5/8, sau khi phát hiện tại thôn Mang Krá, xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi có 3 cá thể diều hâu hoang dã mắc vào lưới hàng rào của nhà ông H.V.Q, Công an xã Ba Xa đã kịp thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XIV đến tận nhà tuyên truyền, vận động ông Q. tự nguyện giao nộp toàn bộ 3 cá thể diều hâu nói trên.

3 cá thể diều hâu được người dân giao nộp để thả về tự nhiên

Qua tìm hiểu, 3 cá thể diều hâu này có tên khoa học là Milvus migrans nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ.

Lực lượng chức năng của xã Ba Xa thực hiện các thủ tục theo quy định và tiến hành thả 3 cá thể diều hâu này về lại môi trường tự nhiên tại khoảnh 3, Tiểu khu 441, xã Ba Xa thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hạ Thạch Nham.