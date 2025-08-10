Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thả 3 cá thể diều hâu quý hiếm về tự nhiên

  • Chủ nhật, 10/8/2025 06:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hạt Kiểm lâm khu vực XIV, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với UBND xã Ba Xa (huyện Ba Tơ cũ) thả 3 cá thể diều hâu thuộc loài nguy cấp, quý hiếm mắc lưới nhà dân về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 5/8, sau khi phát hiện tại thôn Mang Krá, xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi có 3 cá thể diều hâu hoang dã mắc vào lưới hàng rào của nhà ông H.V.Q, Công an xã Ba Xa đã kịp thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XIV đến tận nhà tuyên truyền, vận động ông Q. tự nguyện giao nộp toàn bộ 3 cá thể diều hâu nói trên.

Dieu hau quy hiem anh 1

3 cá thể diều hâu được người dân giao nộp để thả về tự nhiên

Qua tìm hiểu, 3 cá thể diều hâu này có tên khoa học là Milvus migrans nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ.

Lực lượng chức năng của xã Ba Xa thực hiện các thủ tục theo quy định và tiến hành thả 3 cá thể diều hâu này về lại môi trường tự nhiên tại khoảnh 3, Tiểu khu 441, xã Ba Xa thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hạ Thạch Nham.

Rùa biển trong Sách Đỏ trở lại đẻ trứng ở bãi biển Hòn Cau

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện ổ trứng rùa biển xanh thứ 6 trong năm nay, tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

21:00 11/7/2025

Phát hiện cu li quý hiếm trong vườn nhà dân

Sau khi phát hiện loài động vật quý hiếm trong vườn nhà, người dân ở Hà Tĩnh đã giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

17:00 7/5/2025

Bẫy ảnh phát hiện nhiều động vật quý hiếm tại Thanh Hóa

Tại các tiểu khu của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, để bảo tồn nguồn gen động thực vật đặc trưng, qua đặt bẫy ảnh, Ban Quản lý ghi nhận, phát hiện nhiều động vật hoang dã.

09:00 8/4/2025

Thành Long/VOV-Miền Trung

  • Quảng Ngãi

    Quảng Ngãi
    • Diện tích: 5.153,0 km²
    • Dân số: 1.221.600 (2011)
    • Vùng: Nam Trung Bộ Việt Nam
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0255
    • Biển số xe: 76

