Phát hiện cu li quý hiếm trong vườn nhà dân

Trước đó, tại vườn của gia đình ông Nguyễn Công Thắng, thôn Sơn Hà (xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) phát hiện một cá thể cu li. Biết đây là loại động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ, ông Thắng đã bắt giữ đồng thời trình báo đến chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, Hạt Kiểm Lâm huyện Thạch Hà đã đến tiếp nhận để giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc.

Qua kiểm tra, cá thể cu li được ông Sơn giao nộp cho cơ quan chức năng có trọng lượng 2 kg.

Sau khi tiếp nhận cá thể cu li, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cu li nhỏ là một trong hai loài thuộc họ cu li (Loricidae) thuộc nhóm IB (danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm) ở Việt Nam. Chúng sống trong nhiều kiểu rừng khác nhau, hoạt động kiếm ăn về đêm, thường sống đơn độc hoặc thành nhóm 3-4 con.

Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

