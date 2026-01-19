Tết thảnh thơi vẫn có ảnh xịn nhờ Galaxy Z Flip7 và trợ thủ AI

Chẳng cần mướt mải mồ hôi ngoài đường hoa hay tốn nhiều tiền cho gói chụp ảnh, Gen Z đã tìm ra “cứu cánh” để có bộ hình lookbook Tết tại nhà.

Mỗi dịp Tết đến, kịch bản quen thuộc của hội “ghiền” sống ảo là thuê áo dài, trang điểm cầu kỳ, chen chúc giữa “biển” người ở phố Ông Đồ hay vườn hoa chỉ để đổi lấy vài tấm ảnh. Nhưng với Tết 2026, mọi thứ đã thay đổi.

Khi điện thoại gập trở thành “đạo diễn hình ảnh”

Nếu trước đây, việc chụp ảnh Tết đồng nghĩa “tay xách nách mang” đủ loại phụ kiện, thì nay tất cả gói gọn với Galaxy Z Flip7. Sở hữu thiết kế Flex Mode đặc trưng, Galaxy Z Flip7 không chỉ là smartphone, mà còn đóng vai trò như chiếc tripod thông minh, giúp bạn tự do sáng tạo mọi góc độ, không cần người trợ giúp.

Galaxy Z Flip7 là “cứu cánh” để có bộ hình Tết đẹp.

Galaxy Z Flip7 vẫn giữ thế mạnh của dòng gập với camera có thể hoạt động ở nhiều góc, cho phép dựng máy ở bất kỳ đâu để chụp hoặc quay. AI trong máy tự động nhận diện chủ thể, cân sáng và điều chỉnh góc chụp. Với người thích quay vlog, selfie nhóm hoặc sáng tạo nội dung, việc này khác biệt rõ. Bạn không cần người hỗ trợ hay phụ kiện, chỉ cần tìm mặt phẳng và gập máy theo góc mong muốn. Điểm cộng là khả năng hiển thị khung hình trực tiếp trên màn hình ngoài, giúp người chụp dễ căn bố cục.

Nano Banana biến ảnh cũ thành “siêu phẩm” Tết

Điểm khiến hội “lười đi chụp” phấn khích là khả năng tận dụng ảnh có sẵn trong thư viện hoặc chỉ đơn giản là mang điện thoại ra chụp tại gia. Nhờ công cụ Nano Banana, việc chỉnh sửa trở nên mượt mà hơn.

Bạn có tấm ảnh selfie đẹp nhưng hậu kỳ lại là phòng ngủ bừa bộn. Nano Banana sẽ giúp bạn “bóc tách” nhân vật và đặt vào không gian Tết rực rỡ, từ đường hoa Nguyễn Huệ đến không gian của ngôi nhà cổ Hà Nội.

Gemini và Nano Banana giúp bức ảnh trở nên lung linh hơn.

Gen Z không định nghĩa ảnh đẹp là phải đi chụp thật xa. Với Galaxy Z Flip7 cùng sự hỗ trợ từ Gemini và Nano Banana, tiêu chuẩn mới cho bức ảnh đẹp là “sáng tạo tối đa - nỗ lực tối thiểu”.

Theo đó, chỉ cầnmở Galaxy Z Flip7 ở góc 90 độ, dùng FlexCam chụp tấm ảnh ưng ý hoặc chọn ảnh từ thư viện. Sau đó sử dụng Gemini để “mách nước” các câu lệnh (prompt) sáng tạo. Cuối cùng,Nano Banana giúp người dùng biến hóa phong cách để tạo nên khung ảnh như ý.

Tết 2026 không chỉ là dịp để diện đồ xinh xuống phố, mà còn là lúc để khẳng định phong cách sống công nghệ. Galaxy Z Flip7 giúp lưu giữ khoảnh khắc, với sự trợ giúp của Gemini, hình của bạn còn được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật.

