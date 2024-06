Ter Stegen 'vô duyên' với tuyển Đức

Ter Stegen có tên trong danh sách chính thức của ĐT Đức ở các giải đấu lớn. Song, thủ thành này không được thi đấu dù chỉ là một phút ở cả Euro 2016, World Cup 2018 và World Cup 2022. Ngoài ra, thủ môn thuộc biên chế Barca cũng không thể tham dự Euro 2020 vì dính chấn thương đầu gối.

Thống kê trên phần nào cho thấy thủ môn này không được trọng dụng ở ĐTQG, dù bản thân được các chuyên gia nhận định là một trong số những người gác đền hàng đầu thế giới.

Thủ thành người Đức góp công lớn giúp Barca vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa 2022/23. Song, nếu so sánh với đàn anh Manuel Neuer, ngôi sao của Barca luôn bị xếp sau ở đội tuyển.

Do đó, tuy đã ở tuổi 32, Ter Stegen chưa bao giờ được ra sân thi đấu tại đấu trường danh giá Euro và World Cup. Tại Euro 2024, Neuer vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Nagelsmann bất chấp những nghi ngờ về phong độ thi đấu, khả năng cao Ter Stegen sẽ tiếp tục ngồi ghế dự bị tại giải đấu diễn ra ở quê nhà.

Bild tiết lộ động thái của thuyền trưởng “Cỗ xe tăng” Đức khiến ngôi sao Barca cảm thấy bất mãn. Trả lời trước báo giới, Ter Stegen thẳng thắn thừa nhận không muốn phải ngồi dự bị cho Neuer tại Euro 2024.

Trước đó, truyền thông nhiều lần đồn đoán Stegen sẽ cân nhắc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi không được trọng dụng ở ĐTQG. Tuy nhiên, chính Ter Stegen phủ nhận những tin đồn này.

Tại Euro 2024, Đức sẽ đá trận khai mạc với Scotland vào ngày 15/6. Sau đó, đội chủ nhà sẽ lần lượt gặp Hungary vào ngày 19/6 và Thụy Sĩ vào ngày 24/6.

