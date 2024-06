HLV tuyển Đức phản bác tranh cãi về Neuer

Trả lời phỏng vấn sau trận, Nagelsmann khẳng định Neuer vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ môn bắt chính của tuyển Đức ở Euro 2024. Thuyền trưởng “Cỗ xe tăng” không ngần ngại bảo vệ Neuer khi được hỏi về sai lầm của thủ thành 38 tuổi.

“Tôi sẽ không để các cuộc thảo luận nhắm vào Manuel Neuer xảy ra. Cậu ấy mắc sai lầm và mọi người đều cho rằng đó là lỗi của cậu ấy nhưng đó cũng là một loạt các sai lầm của hàng thủ”, chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Nagelsmann tiếp tục nhấn mạnh dù Neuer phạm sai lầm, thủ thành khoác áo Bayern Munich vẫn có màn trình diễn ấn tượng. “Cậu ấy đã có ba pha cứu thua đẳng cấp thế giới. Đó là những pha cứu thua mà không phải ai cũng làm được”, HLV trưởng tuyển Đức khẳng định.

Bild tiết lộ không chỉ có Nagelsmann, một số cầu thủ của ĐT Đức cũng lên tiếng bảo vệ Neuer trước những chỉ trích. “Neuer cản phá được hai quả bóng mà chỉ một số thủ môn đẳng cấp mới làm được. Tôi nghĩ hôm nay nếu không có Manuel, chúng tôi sẽ thủng lưới thêm 2-3 bàn nữa”, Benjamin Henrichs chia sẻ.

Đức sẽ đá trận khai mạc với Scotland vào ngày 15/6. Sau đó, đội chủ nhà giải đấu sẽ lần lượt gặp Hungary vào ngày 19/6 và Thụy Sĩ vào ngày 24/6.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.