Tên lửa Israel làm rung chuyển Tehran

Ngày 13/3, quân đội Israel tuyên bố tiếp tục làn sóng không kích “quy mô lớn” nhằm vào Tehran. Theo hãng tin của Iran, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thủ đô nước này.

Iran phóng tên lửa và UAV vào Tel Aviv và các căn cứ Mỹ theo lệnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Tehran tuyên bố tiếp tục chiến đấu và duy trì sức ép tại eo biển Hormuz.

Ít nhất 16 tàu thương mại bị tấn công quanh Vịnh Ba Tư.

IRGC dọa phá hủy hạ tầng dầu khí khu vực nếu Iran bị tấn công.

Iran dùng tên lửa mang bom chùm để gây khó cho phòng không Israel.





Iran dội tên lửa, UAV vào Israel sau lệnh của Lãnh tụ Tối cao Ngay sau mệnh lệnh từ lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, Iran tung tên lửa Emad, Qadr, Khaibar Shekan và UAV mang thuốc nổ vào Tel Aviv cùng các căn cứ Mỹ.

Israel tấn công hơn 200 mục tiêu ở Iran

Ngày 13/3, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở miền Tây và miền Trung Iran kể từ sáng 12/3.

Cơ quan dịch vụ y tế khẩn cấp của Israel cho biết 58 người đã được đưa tới bệnh viện sau một vụ tấn công bằng tên lửa tại miền Bắc Israel rạng sáng 13/3.

Một phụ nữ bị thương ở mức trung bình do mảnh đạn găm vào lưng, trong khi hàng chục người khác bị thương nhẹ.

Hiện chưa rõ ai đã phóng quả tên lửa này hoặc nó rơi xuống khu vực nào.

Giá dầu hầu như không biến động sau khi ông Trump nới trừng phạt Nga

Giá dầu thế giới chỉ tăng nhẹ trong ngày 13/3 và tiếp tục dao động quanh mốc 100 USD /thùng, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tác động kinh tế nếu nguồn năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn kéo dài.

Động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm trấn an thị trường đã làm chậm đà tăng giá, nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tối 12/3 thông báo Washington tạm thời gỡ bỏ trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang trên biển, nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường dầu toàn cầu.

Vùng Vịnh tiếp tục hứng đòn thay Mỹ

Theo CNN, bất chấp các tuyên bố từ Tehran, các cuộc tấn công tại vùng Vịnh vẫn nhắm tới nhiều mục tiêu nằm ngoài các tài sản của Mỹ tại khu vực. Hiện tại, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực vùng Vịnh đang trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công từ Iran.

Các quốc gia vùng Vịnh cho biết đã phải đánh chặn hàng loạt đợt tấn công mới từ Iran trong sáng 13/3. Ở Bahrain và Oman, một số cơ sở hạ tầng dầu khí, bao gồm các bồn chứa nhiên liệu, đã bị tấn công. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các đám cháy bùng lên dữ dội.

Ở Dubai, sân bay thương mại bị UAV tấn công. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của UAE thông báo đang triển khai ứng phó trước các mối đe dọa từ tên lửa.

Ở Kuwait, một số khu dân cư bị ảnh hưởng vì UAV. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn hàng chục UAV. Còi báo động cũng vang lên tại Bahrain.

Theo nhận định của nhiều quan sát khu vực, đây chính là kịch bản mà nhiều quốc gia vùng Vịnh đã cảnh báo trước đó: Xung đột leo thang, đây là điều nhiều nước trong khu vực không mong muốn.

Vì vậy, giới chức của các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và giảm căng thẳng.

Người dân Iran nhận tin nhắn "Iran đang thắng thế"

Theo CNN, trong bối cảnh người dân Iran phải sống gần hai tuần trong tình trạng liên lạc và truy cập Internet bị hạn chế nghiêm trọng, một số người vừa nhận được tin nhắn gửi tới điện thoại. Nhiều khả năng tin nhắn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gửi đến.

Nội dung tin nhắn khẳng định “Iran đang giành ưu thế trong cuộc chiến”. Theo nội dung tin nhắn CNN tiếp cận được, IRGC cho biết “việc kiểm soát eo biển Hormuz đã nâng cao đáng kể khả năng của Iran trong việc tác động tới kinh tế toàn cầu”.

Người dân đi trên một con phố của Tehran (Iran) có tấm áp phích in hình Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, cùng hai cố Lãnh tụ Ali Khamenei và Ruhollah Khomeini. Ảnh: Reuters.

Tin nhắn cũng khẳng định “các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã bị vô hiệu hóa”, đồng thời mô tả cuộc chiến này là “trận chiến vinh quang” và chiến thắng đã ở rất gần. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người dân Iran đã nhận được tin nhắn này.

CNN nhận định Iran không phải là bên duy nhất tiến hành tuyên truyền trong xung đột. Các video về chiến sự do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và chính quyền của ông Donald Trump công bố cũng thường nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Mỹ, ít đề cập tới thương vong, thiệt hại của Iran.

Đồng minh thân cận của ông Trump: “Không cần đưa bộ binh tới Iran”

Quân nhân thuộc Sư đoàn Dù 82 và Quân đoàn Dù 18 tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng bộ binh tới Iran là “không cần thiết”.

“Nhiệm vụ chính của chiến dịch là bảo đảm Iran không thể khôi phục năng lực quân sự, không còn khả năng chế tạo tên lửa để tấn công chúng ta, và không thể quay lại chương trình hạt nhân”, ông Graham nói.

“Chiến dịch này có thể còn kéo dài thêm vài tuần, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá”, ông Graham nói thêm.

Ông Graham là Thượng nghị sĩ Cộng hòa công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, ông có quan điểm cứng rắn trong chính sách đối ngoại.

Đêm kinh hoàng tại miền Bắc Israel

Một tên lửa từ Iran đã rơi xuống làng Zarzir, gần thành phố Nazareth ở miền bắc Israel đêm 12/3, khiến ít nhất 33 người bị thương và gây thiệt hại nặng cho nhiều ngôi nhà.

Theo các nguồn tin địa phương, một số căn nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi nhiều phương tiện bốc cháy sau vụ nổ. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Một phụ nữ được cho là bị thương mức độ trung bình do mảnh đạn găm vào lưng, trong khi phần lớn những người còn lại bị thương nhẹ, chủ yếu do kính vỡ và mảnh vỡ văng trúng.

Hình ảnh tên lửa Iran bay về phía Israel, nhìn từ Hebron ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, ngày 13/3. Ảnh: Reuters.

Còi báo động phòng không vang lên lúc 2h30 sáng 13/3 (giờ địa phương), trong bối cảnh quân đội Israel ghi nhận nhiều vụ phóng tên lửa từ Iran và hỏa lực rocket của lực lượng Hezbollah từ phía bắc Lebanon.

Trong khi đó, hãng tin bán chính thức Fars của Iran cũng cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 13/3 đã mở đợt tấn công thứ 44 nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, “hàng loạt tên lửa” đã được phóng vào miền bắc Israel, nhắm tới các thành phố Kiryat Shmona, Hadera và Haifa, đồng thời nhằm vào các căn cứ Mỹ và lực lượng thuộc Hạm đội 5 của Mỹ.

Ông Trump kêu gọi tàu hàng “can đảm” qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho rằng các tàu thương mại “không có gì phải sợ” khi đi qua Strait of Hormuz, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/3 về tình hình căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược này, ông Trump kêu gọi các tàu hàng “thể hiện sự can đảm” và tiếp tục đi qua Hormuz, nơi được coi là huyết mạch vận chuyển dầu mỏ của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Tehran đã “chĩa hàng nghìn tên lửa vào các nước Trung Đông trong bốn tháng qua” nhằm giành quyền kiểm soát khu vực, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Iran.

“Không có gì phải sợ cả. Họ không có hải quân và chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhận định tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei “có thể đã bị thương nhưng vẫn còn sống”. Ông Mojtaba trước đó đã đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi nhậm chức, song chưa xuất hiện công khai kể từ khi xung đột bùng phát.

Iran chế giễu vụ rơi máy bay tiếp dầu Mỹ

Ngày 13/3, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf của Iran đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và chế giễu vụ rơi máy bay tiếp dầu Mỹ tại Iraq.

Bài đăng của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf của Iran trên nền tảng mạng xã hội X.

Trong bài viết bằng tiếng Anh, ông Ghalibaf cho rằng người dân Mỹ “xứng đáng được biết vì sao Tổng thống Donald Trump lại hy sinh con em họ để theo đuổi những tham vọng mở rộng của Benjamin Netanyahu”.

Bài đăng cũng kèm theo một hashtag nhắc đến Jeffrey Epstein - nhân vật từng bị kết án tội phạm tình dục và có quan hệ trong quá khứ với ông Trump, đồng thời bị cho là có liên hệ với cơ quan tình báo của Israel.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu của họ đã rơi tại Iraq, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Iran mở đợt tấn công dữ dội sau lệnh của Lãnh tụ Tối cao

Rạng sáng 13/3, Tehran tuyên bố mở đợt tấn công thứ 42 trong chiến dịch Lời hứa đích thực 4, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Theo IRGC, chiến dịch được triển khai ngay sau mệnh lệnh đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi nhậm chức.

Đợt tấn công lần này được cho là sử dụng tên lửa hạng nặng như Emad, Qadr missile, Khaibar Shekan và Fattah, cùng máy bay không người lái mang thuốc nổ, nhằm vào các mục tiêu ở trung tâm Tel Aviv và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Quân đội Iran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng” để trả thù cho các binh sĩ thiệt mạng, đồng thời kêu gọi lực lượng vũ trang đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2.

Quân đội cũng khẳng định sẽ sát cánh cùng IRGC bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời tuyên thệ trung thành với lãnh tụ tối cao.

Trong thông điệp gửi lực lượng vũ trang, Mojtaba Khamenei nhấn mạnh người dân Iran kỳ vọng một phản ứng quân sự quyết liệt và liên tục trước các cuộc tấn công của đối phương.

Trong khi đó, Tư lệnh hải quân IRGC, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào đối phương, đồng thời duy trì việc kiểm soát và đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược Strait of Hormuz.

Hải quân Ấn Độ hộ tống tàu dầu vượt Hormuz

Một tàu chở dầu thô đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn dưới sự hộ tống của Indian Navy, đánh dấu chuyến đi đầu tiên kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.

Tàu chở dầu Shenlong, chở khoảng 135.335 tấn dầu thô của Saudi Arabia, đã cập cảng Mumbai Port (Ấn Độ) sau khi rời cảng Ras Tanura. Theo hãng tin ANI dẫn nguồn từ Cảng vụ Mumbai, Shenlong là tàu chở dầu loại Suezmax, treo cờ Liberia và do một thuyền trưởng người Ấn Độ điều khiển.

Tàu Shenlong vượt eo biển Hormuz an toàn vào ngày 12/3. Ảnh: Reuters.

Con tàu thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc và được xem là tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên hướng đến Ấn Độ vượt qua Hormuz kể từ khi an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này trở nên căng thẳng.

Theo báo Times of India, Iran đã cho phép tàu Shenlong đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền tại tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới sụt giảm mạnh sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát. Các nguồn tin cho biết Tehran đã quyết định cho phép tàu mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Oanh tạc cơ Mỹ nạp bom phá boongke chuẩn bị hành động ở Iran

Những hình ảnh mới xuất hiện cho thấy máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer của Mỹ đang được nạp bom phá boongke, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.

Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc B-1 tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí. Động thái này cho thấy máy bay đang được cấu hình lại để mang các loại bom công phá mạnh thay vì tên lửa hành trình.

Mỹ nạp bom phá boongke lên oanh tạc cơ B-1 Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí, trong khi bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.

B-1 Lancer có khả năng mang tên lửa hành trình phóng từ trên không, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm dặm ngoài tầm đánh chặn của nhiều hệ thống phòng không. Tuy nhiên, loại vũ khí này không phù hợp để phá hủy các mục tiêu ngầm được gia cố, nơi Iran có thể cất giữ tên lửa đạn đạo và thiết bị không người lái.

Thay vào đó, video cho thấy bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Loại bom này yêu cầu máy bay tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách khoảng 25 dặm trước khi thả, đồng nghĩa với việc phi cơ có thể phải bay rất gần hoặc thậm chí tiến sâu vào không phận Iran.

Siêu tàu sân bay Mỹ bốc cháy gần Iran

Một vụ cháy đã xảy ra trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ khi chiến hạm này đang hoạt động tại Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Theo thông báo của Bộ tư lệnh Hạm đội 5, đám cháy bùng phát tại khu vực giặt là chính trên tàu vào ngày 12/3. Nhà chức trách cho biết sự cố không liên quan đến hoạt động chiến đấu và đã nhanh chóng được khống chế, song nguyên nhân vẫn chưa được công bố.

Vụ việc khiến hai thủy thủ phải điều trị y tế, nhưng các vết thương được xác định không đe dọa tính mạng và hiện tình trạng đã ổn định. Quân đội Mỹ khẳng định hệ thống động cơ của tàu không bị ảnh hưởng và tàu sân bay vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Nhóm tác chiến xoay quanh tàu sân bay Ford hiện đang triển khai tại Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch quân sự Cơn thịnh nộ dữ dội của Washington nhằm vào Iran.

Mỹ cho phép mua dầu Nga 'kẹt ngoài khơi'

Mỹ vừa cho phép tạm thời mua dầu Nga đang trên biển, nhằm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trên nền tảng X rằng đây là biện pháp ngắn hạn và được thiết kế rất hạn chế, chỉ áp dụng đối với các lô dầu của Nga đã được vận chuyển trên tàu trước đó.

Tàu chở dầu Callisto đang neo đậu tại cảng Sultan Qaboos, Muscat (Oman) ngày 12/3. Ảnh: Reuters.

Theo ông Bessent, quyết định này không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga, mà chủ yếu nhằm ổn định thị trường dầu mỏ đang biến động mạnh.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, ngoại lệ chỉ áp dụng cho dầu thô Nga đã được bốc lên tàu trước 0h01 ngày 12/3 (giờ miền Đông Mỹ). Các giao dịch mua bán theo cơ chế này được phép thực hiện đến 0h01 ngày 11/4.

16 tàu bị tấn công quanh eo biển Hormuz

Ít nhất 16 tàu chở dầu, tàu hàng và tàu thương mại khác đã bị tấn công tại Vịnh Ba Tư kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran bắt đầu gần hai tuần trước.

Các tàu bị tấn công bao gồm Hercules Star, Ocean Electra, MKD Vyom, Stena Imperative, Skylight, Star Gwyneth, Gold Oak, Sonangol Namibe, Louis Ptrải dài từ eo biển Hormuz, Vịnh Oman đến Biển Arab, ngoài khơi Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain và Oman.

Hai tàu chở dầu của Iraq bốc cháy trên biển ngày 12/3 là những ví dụ mới nhất cho thấy các cuộc tấn công ngày càng tập trung vào hạ tầng dầu mỏ và năng lượng. Tehran đã nhận trách nhiệm đối với một số vụ tấn công.

Những nơi tàu bị tấn công Lộ trình của các tàu bị đánh trúng trong và quanh Vịnh Ba Tư. Đồ họa: NYT

Iran dọa “đốt cháy” hạ tầng dầu khí khu vực

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/3 cảnh báo sẽ “đốt cháy” hệ thống dầu khí của cả khu vực nếu cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran bị tấn công.

“Chúng tôi cảnh báo chính phủ gây hấn và toàn bộ đồng minh của họ rằng chỉ cần một cuộc tấn công nhỏ nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran cũng sẽ vấp phải phản ứng nghiền nát và tàn khốc từ chúng tôi”, IRGC tuyên bố trong thông cáo được Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran dẫn lại.

Hai tàu chở dầu bốc cháy dữ dội trong vùng biển Iraq Ngày 12/3, hai tàu chở nhiên liệu nổ gần Umm Qasr của Iraq làm 1 người chết, 38 người được cứu. Cùng lúc, nhiều tàu khác trúng vật thể lạ tại eo biển Hormuz, khiến tuyến hàng hải chiến lược thêm bất ổn.

“Nếu hành động gây hấn đó xảy ra, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh phương Tây của họ có lợi ích sẽ bị châm lửa và phá hủy”, lực lượng này nói thêm.

Iran thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng quốc tế tại eo biển Hormuz bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm gián đoạn hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), kể từ khi chiến sự bùng nổ, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm hơn 60 tàu thuyền.

Mỹ tính lập liên minh hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News ngày 12/3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết khi điều kiện quân sự cho phép, Hải quân Mỹ có thể phối hợp cùng một liên minh quốc tế để hộ tống các tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Một tàu chở dầu đi qua khu vực eo biển Hormuz ngày 12/3. Ảnh: Reuters

Washington cũng bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Theo ông Bessent, các tàu chở dầu vẫn đang di chuyển qua khu vực, trong đó có tàu Iran và một số tàu treo cờ Trung Quốc, cho thấy tuyến đường chưa bị phong tỏa bằng thủy lôi.

Trước đó, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép với “kẻ thù”, đồng thời cảnh báo các nước trong khu vực đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ, nếu không có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Iran không dừng lại cho đến khi khiến ông Trump “phải hối hận”

Iran sẽ không lùi bước cho đến khi khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hối hận vì sai lầm nghiêm trọng” của mình, quan chức an ninh hàng đầu Iran Ali Larijani nói ngày 12/3.

Ông Ali Larijani - người đứng đầu cơ quan an ninh Iran. Ảnh: Reuters

Trong phát biểu hướng trực tiếp tới ông Trump kèm hashtag “TrumpMustPay” (ông Trump sẽ phải trả giá), ông Larijani bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đã nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến.

“Ông Trump nói rằng ông ta tìm kiếm một chiến thắng nhanh chóng. Nhưng phát động chiến tranh thì dễ, còn chiến thắng thì không thể đạt được chỉ bằng vài dòng trên mạng xã hội", ông nói.

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi ở Iraq giữa chiến dịch Iran

Một máy bay tiếp dầu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của quân đội Mỹ đã rơi tại miền tây Iraq ngày 12/3, theo thông báo từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Quân đội Mỹ cho biết sự cố không phải do hỏa lực đối phương hay nhầm lẫn hỏa lực đồng minh. Vụ việc xảy ra trong không phận thân thiện khi lực lượng Mỹ đang tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo CENTCOM, có hai máy bay đã tham gia sự cố: một chiếc rơi tại miền tây Iraq, trong khi chiếc còn lại hạ cánh an toàn. Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 5 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn, nhưng chưa rõ thương vong.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker. Ảnh: USAF.

Lực lượng cứu hộ đang được triển khai tới khu vực hiện trường và quân đội Mỹ cho biết sẽ cập nhật thêm thông tin khi tình hình rõ ràng hơn, đặc biệt để cung cấp thông tin chính xác cho gia đình các quân nhân liên quan.

Theo Không quân Mỹ, phi hành đoàn của một chiếc KC-135 thường gồm phi công, cơ phó và nhân viên vận hành cần tiếp dầu, đôi khi có thêm hoa tiêu trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Iran dùng bom chùm để thách thức lá chắn phòng không Israel

Theo giới chức Israel, Tehran đã phóng khoảng 300 tên lửa đạn đạo kể từ khi chiến sự bùng phát, trong đó gần một nửa mang đầu đạn chùm có thể tách ra hàng chục bom con và rải xuống khu vực rộng tới hàng chục km.

Bom chùm được nhìn thấy trên khu vực Bờ Tây. Ảnh: CNN

Khác với tên lửa thông thường, đầu đạn chùm mở ra ở độ cao lớn rồi phát tán nhiều bom nhỏ chứa vài kg thuốc nổ xuống mặt đất. Những bom con này rơi rải rác vào nhà dân, đường phố hay công viên, khiến phạm vi tấn công mở rộng đáng kể và gây khó khăn cho việc đánh chặn. Hệ thống phòng thủ của Israel có thể chặn được tên lửa chính, nhưng khi đầu đạn đã tách ra, các bom nhỏ gần như rất khó bị tiêu diệt.

Loại vũ khí này cũng đặc biệt nguy hiểm đối với dân thường. Một số bom con không phát nổ ngay mà nằm lại trên mặt đất như mìn, có thể gây thương vong nhiều ngày hoặc nhiều năm sau đó. Trong một vụ tấn công gần Tel Aviv, bom con từ tên lửa Iran đã khiến hai công nhân thiệt mạng, trong khi nhiều khu dân cư và cơ sở dân sự khác cũng bị ảnh hưởng.

Việc Iran chuyển sang sử dụng bom chùm được xem là một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không Israel và gây áp lực tâm lý lên dân cư, đặc biệt khi số lượng tên lửa phóng đi mỗi đợt đã giảm so với giai đoạn đầu chiến sự. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế cảnh báo việc sử dụng loại vũ khí “không phân biệt mục tiêu” này tại khu vực đông dân cư có thể vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Thủ tướng Israel đe dọa Lãnh tụ Tối cao Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/3 đưa ra lời cảnh báo ngầm nhằm vào lãnh tụ mới của Iran, đồng thời nói rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Tehran, dù ông thừa nhận điều đó có thể vẫn chưa đủ để khiến chính quyền Iran sụp đổ.

“Đây không còn là Iran trước đây, và cũng không còn là Trung Đông trước đây”, ông nói trong cuộc họp báo được ghi hình, lần đầu tiên ông trả lời câu hỏi của báo chí kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ - Israel bắt đầu ngày 28/2.

Ông Netanyahu không nêu ra mốc thời gian hay điều kiện để kết thúc cuộc chiến.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Lặp lại những phát biểu lạc quan của Tổng thống Donald Trump về thành công của chiến dịch, ông Netanyahu cho biết hai nhà lãnh đạo “gần như nói chuyện mỗi ngày” về chiến dịch quân sự, “trao đổi ý tưởng và lời khuyên, đồng thời cùng đưa ra quyết định”.

Quân đội Israel trước đó ngày 12/3 xác nhận đã tấn công các chốt kiểm soát do lực lượng này điều hành. Một số người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, làm dấy lên lo ngại trong người dân Iran khi di chuyển qua các khu vực trong thành phố, theo các nguồn tin địa phương.

Khi được hỏi về quan điểm đối với lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, ông Netanyahu nói rằng ông sẽ không “ký bảo hiểm nhân thọ” cho nhân vật này hay cho các lãnh đạo của những nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Ông cũng cho biết Israel đã tiêu diệt thêm một số quan chức cấp cao của Iran “ngay trong thời gian gần đây”. Về sau trong phát biểu, ông nói Israel đã giết một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chuyển sang tình hình Lebanon, ông Netanyahu nhấn mạnh lại lời đe dọa sẽ tăng cường hành động quân sự nhằm vào Hezbollah, lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn đã phóng rocket vào Israel trong những ngày đầu của cuộc xung đột hiện nay, mở ra một mặt trận mới.

“Chúng tôi sẽ khiến Hezbollah phải trả giá rất đắt, và tốt hơn hết chính phủ Lebanon nên đi trước chúng tôi và tham gia vào bước đi này”, ông nói.

Theo giới chức Lebanon, kể từ đầu tháng 3, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng này đã khiến hơn 680 người thiệt mạng và hơn 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Netanyahu cho biết ông đã gửi thông điệp tới chính phủ Lebanon rằng nước này đang “đùa với lửa” nếu không chủ động tiến hành giải giáp Hezbollah.

Israel tung video phá hủy 250 UAV của Iran Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.