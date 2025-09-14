Tên lửa hạt nhân xuyên lục địa mang 10 đầu đạn của Trung Quốc

DF-5C cho thấy bước tiến vượt bậc của Trung Quốc: tên lửa hạt nhân nhiên liệu lỏng có thể “sẵn sàng phóng mọi lúc”, mở rộng sức mạnh quân sự tới bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Trong cuộc duyệt binh quân sự tại Bắc Kinh tuần trước, một “ngôi sao” thu hút mọi sự chú ý giới phân tích quân sự toàn cầu là DF-5C - tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng thế hệ mới của Trung Quốc.

Được vận chuyển trên ba xe chuyên dụng hạng nặng, DF-5C được giới thiệu với lời bình luận đầy hùng hồn: “luôn trong trạng thái sẵn sàng và có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới”.

Bước tiến về công nghệ lưu trữ nhiên liệu

Khác với các tên lửa nhiên liệu rắn vốn có thể nạp và lưu trữ dài hạn, tên lửa nhiên liệu lỏng thường mất nhiều thời gian nạp và không thể giữ nhiên liệu trong thời gian dài. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng DF-5C đã khắc phục hạn chế này.

Hình ảnh cận cảnh cho thấy động cơ của DF-5C được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ đặc biệt - cải tiến vượt trội so với mẫu tiền nhiệm DF-5B. Một chuyên gia quốc phòng ở Bắc Kinh nhận định: “Điều này cho thấy DF-5C có thể đặt trong hầm phóng suốt thời gian dài, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào”.

Theo ông, những thước phim cận cảnh trong buổi duyệt binh được công bố “có lẽ nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ về khả năng hạt nhân của Trung Quốc”.

Ưu điểm lớn nhất của tên lửa nhiên liệu lỏng nằm ở tải trọng. Cùng thể tích, chúng mang được nhiều nhiên liệu hơn, cho phép lắp đầu đạn nặng hơn hoặc nhiều đầu đạn độc lập hơn so với nhiên liệu rắn.

Song tên lửa này cũng tồn tại không ít hạn chế. Các chất oxy hóa như nitrogen tetroxide hay hydrazine đều độc hại và dễ ăn mòn, trong khi hydro lỏng và oxy lỏng cực kỳ dễ bay hơi ở nhiệt độ thường. Quy trình nạp nhiên liệu vừa phức tạp vừa nguy hiểm, nguy cơ rò rỉ gây thảm họa môi trường và an toàn luôn hiện hữu.

Hydro lỏng phải giữ ở âm 250 độ C, còn oxy lỏng ở âm 180 độ C. Nhiệt độ cực thấp này khiến kim loại trở nên giòn, trong khi sự bay hơi nhanh có thể tạo áp suất khổng lồ trong bồn chứa. Chỉ một rò rỉ nhỏ cũng đủ tạo hỗn hợp dễ nổ khi gặp không khí.

Vì vậy, hầu hết ICBM nhiên liệu lỏng thường được lưu trữ với bình rỗng và chỉ nạp ngay trước khi phóng - một quy trình tốn thời gian, dễ bị vệ tinh phát hiện và hạn chế khả năng phản ứng nhanh.

Trái lại, DF-5C dường như đã giải quyết bài toán này. Hình ảnh trên truyền hình nhà nước CCTV cho thấy động cơ bao quanh bởi vật liệu bạc xám linh hoạt, có thể là silicon hoặc cao su tổng hợp. Các nhà phân tích dự đoán đây có thể là thế hệ “vòi phun linh hoạt” mới, giúp hấp thụ lực chấn khi khai hỏa, bảo vệ thân tên lửa, giảm tín hiệu hồng ngoại và đơn giản hóa bảo dưỡng.

Nếu đúng, DF-5C đã đạt đến khả năng “nạp nhiên liệu một lần, sẵn sàng vĩnh viễn” - một bước tiến công nghệ giúp Bắc Kinh duy trì năng lực răn đe hạt nhân trong trạng thái thường trực.

Vũ khí chiến lược then chốt

Tên lửa nhiên liệu lỏng như DF-5C không chỉ có tầm bắn vượt trội mà còn mang được khối lượng đầu đạn lớn, bảo đảm khả năng “đòn đáp trả thứ hai” (second strike), tức vẫn có thể phóng trả hạt nhân ngay cả khi bị tấn công phủ đầu. Đây là trụ cột trong chính sách răn đe hạt nhân của mọi cường quốc.

Trung Quốc nhiều lần khẳng định chính sách “không sử dụng hạt nhân trước”. Với DF-5C, chiến lược quân sự đã nâng cấp từ thế bị động chỉ phản công sau khi hứng đòn thành thế chủ động ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

DF-5C là thế hệ mới nhất trong dòng Đông Phong-5, loại ICBM đầu tiên của Trung Quốc, lần đầu thử nghiệm thành công năm 1980. Phiên bản trước là DF-5B đã ra mắt cách đây một thập kỷ.

Tên lửa hạt nhân nhiên liệu lỏng có thể “sẵn sàng phóng mọi lúc” DF-5C của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo các ước tính công khai, DF-5C có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV) với tầm bắn hơn 20.000 km - vượt xa Minuteman III của Mỹ (3 đầu đạn, tầm bắn khoảng 13.000 km).

Trong khi đó, Nga cũng phát triển ICBM nhiên liệu lỏng Sarmat nặng hơn 200 tấn, có thể mang nhiều đầu đạn, thậm chí cả phương tiện siêu vượt âm. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Sarmat sẽ sớm được biên chế.

Sự xuất hiện của DF-5C cho thấy Bắc Kinh không chỉ duy trì mà còn mở rộng năng lực hạt nhân chiến lược, gửi thông điệp rõ ràng: Trung Quốc hiện đã có trong tay công cụ răn đe có thể vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.

