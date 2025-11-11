Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine vượt trội hơn Tomahawk Mỹ?

Tên lửa hành trình Flamingo khẳng định bước tiến vượt bậc của Ukraine, không chỉ mạnh hơn Tomahawk mà còn mang lại lợi thế tự chủ chiến lược giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng.

Sản phẩm của công ty Fire Point giúp Ukraine đạt tự chủ trong sản xuất vũ khí tầm xa, khẳng định vị thế quốc gia có khả năng tự phát triển công nghệ chiến lược. Ảnh: Fire Point

Ukraine đã đạt được một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực vũ khí tầm xa với việc phát triển tên lửa hành trình Flamingo. Theo tờ Independent (Anh), loại vũ khí mới nhất này không chỉ là một sản phẩm nội địa chiến lược mà còn được đánh giá là vượt trội hơn tên lửa Tomahawk lừng danh của Mỹ ở nhiều khía cạnh quan trọng, đặc biệt là tầm bắn và kích thước đầu đạn.

Tên lửa Flamingo, hiện do công ty Fire Point sản xuất, đang khẳng định vai trò là mũi nhọn trong chiến lược phòng thủ và tấn công tầm xa của Kyiv, cho thấy khả năng tự chủ đáng kinh ngạc của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra với Nga.

Sự vượt trội của Flamingo được thể hiện rõ qua các thông số kỹ thuật công khai do nhà sản xuất công bố. Điểm khác biệt lớn nhất là tầm bắn: Flamingo đạt tới 3.000 km, một con số ấn tượng gấp đôi so với Tomahawk của Mỹ, vốn có tầm hoạt động tối đa khoảng 1.500 km.

Về khả năng sát thương, đầu đạn của Flamingo nặng khoảng 1.000 kg, thậm chí có tài liệu so sánh đưa ra con số 1.100 kg, vượt xa trọng lượng 500 kg của đầu đạn Tomahawk.

Về cấu tạo, Flamingo kết hợp công nghệ thời Liên Xô với những phát triển hiện đại. Dù vậy, nó vẫn đạt tốc độ bay ổn định từ 850–900 km/giờ, với tốc độ tối đa lên đến 950 km/giờ và có khả năng bay liên tục trong hơn 4 giờ.

Mặc dù sở hữu các thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là tầm bắn và đầu đạn, chi phí sản xuất Flamingo lại được cho là gần bằng với tên lửa Tomahawk đắt đỏ của Mỹ.

Lợi thế chiến lược của Flamingo là yếu tố then chốt, mang lại sự tự do hành động cho Kyiv. Đây là những tên lửa do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát hoàn toàn, do đó không bị ràng buộc bởi các điều kiện sử dụng từ các nước phương Tây.

Trước đây, các nước như Mỹ, Pháp và Anh đã áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt, ngăn cản việc sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tờ Independent phân tích rõ: "Ngược lại, Kyiv có thể bắn Flamingo vào bất kỳ mục tiêu nào họ muốn. Họ không bị giới hạn bởi những gì mà các 'đồng minh' của Ukraine nói rằng họ có thể và không thể làm khi chiến đấu với lực lượng Nga".

Sự tự chủ này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược quân sự của Ukraine, và theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine hiện tự sản xuất hơn 60% vũ khí tầm xa của mình.

Triết lý phát triển của Flamingo giải thích tại sao nó lại đạt được hiệu quả cao như vậy. Đại diện của công ty Fire Point đã chia sẻ về phương pháp tiếp cận mang tính thực dụng, đặt hiệu suất chiến đấu lên trên mọi yêu cầu hành chính hoặc tiêu chuẩn.

Giám đốc công nghệ của Fire Point đã đưa ra một nhận định thẳng thắn về tình hình hiện tại: "Khi bị chĩa súng vào đầu, bạn không nghĩ đến tiêu chuẩn, bạn chỉ nghĩ rằng 'điều này phải hiệu quả'".

Nguồn tin trên khẳng định: "Chúng tôi không quan tâm đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc vũ khí của mình sẽ hiệu quả trên chiến trường, chứ không phải trên lý thuyết. Kết quả là, chúng tôi có thể tạo ra một loại vũ khí rất hiệu quả".

Cách tiếp cận này đã cho phép các nhà sản xuất Ukraine nhanh chóng kết hợp công nghệ cũ của Liên Xô với những cải tiến hiện đại mà không bị trì hoãn bởi các quy trình quan liêu, tạo ra một loại vũ khí tầm xa tối ưu cho các nhu cầu cụ thể của cuộc xung đột.

Với các thông số vượt trội cùng khả năng tự chủ chiến lược, tên lửa Flamingo đã nhanh chóng được Tổng thống Zelensky gọi là "tên lửa hành trình tốt nhất hiện nay của Ukraine". Ông Zelensky tiết lộ rằng tên lửa này đã được sử dụng trong 9 cuộc tấn công cho đến nay, khẳng định tính hiệu quả của nó trong thực chiến.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang tích cực phát triển vũ khí tầm xa và giai đoạn tiếp theo là sản xuất hàng loạt Flamingo, dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay. Nỗ lực sản xuất hàng loạt này củng cố năng lực quân sự của Ukraine và là minh chứng rõ ràng cho khả năng tự lực và sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.