Ten Hag mạo hiểm

Lần này, ít nhất Ten Hag đã đúng về các điều chỉnh nhân sự. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả nhà, trong đó có cả Sir Alex Ferguson, chiến lược gia người Hà Lan cũng chứng minh rằng bản thân không phải tay mơ về chiến thuật.

Trên sân Old Trafford, một con xúc xắc được cựu thuyền trưởng Ajax tung ra. Đó như canh bạc tất tay. Quyết định theo kiểu "được ăn cả, ngã về không". Với Ten Hag, cách tiếp cận trận đấu của ông sẽ giúp đội nhà ghi nhiều bàn hoặc trả giá đắt.

Đội chủ nhà nhập cuộc với thế trận mở, chơi đôi công với Liverpool. Ten Hag hiểu rằng đây là Old Trafford và bất cứ thái độ nhập cuộc yếu kém nào sẽ vấp phải làn sóng phản đối giận dữ từ người hâm mộ.

Ở hàng tiền vệ, Ten Hag đẩy Scott McTominay và Kobbie Mainoo lên rất cao. Cùng với Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes, "Quỷ đỏ" muốn tạo ra hệ thống pressing tầm cao, chặn đứng những đợt lên bóng từ sân nhà của Liverpool.

Nhưng sau khi McTominay mở tỷ số trận đấu, có một tình huống đáng chú ý cho thấy lỗ hổng lớn trong lối chơi MU. Đó là họ để cho đối thủ có quá nhiều khoảng trống sau lưng cặp tiền vệ trung tâm Mainoo và McTominay, những người dâng quá cao, từ đó hở sườn.

Chỉ với vài đường chuyền, Liverpool lập tức có thể thoát được khả năng pressing tầm cao của MU. Bóng tìm đến Dominik Szoboszlai, người thoải mái di chuyển từ gần vòng tròn giữa sân tới sát khu vực cấm địa đối thủ. Không ai theo kèm tiền vệ người Hungary ở tình huống này.

Thông thường, một đội bóng khi chơi pressing tầm cao sẽ cần tiền vệ mỏ neo án ngữ trước hàng thủ. Đó sẽ là tấm khiên thép. "Thành lũy" rất quan trọng để ngăn chặn đối thủ thực hiện chuyển đổi trạng từ phòng ngự sang phản công.

MU lại thiếu tiền vệ mỏ neo làm điều này. Nếu Casemiro có mặt trên sân, anh chắc chắn được yêu cầu dọn dẹp khu trung tuyến. Trong ngày vắng tiền vệ người Brazil, "Quỷ đỏ" không có ai thay thế. Đã vậy, hàng thủ của MU, giống lớp phòng ngự thứ hai, lại tỏ ra rất bị động.

MU cố gắng gây sức ép lên cầu thủ Liverpool ngay từ đầu trận. Thế nhưng, giữa các vị trí luôn cách đối thủ 5 m. Điều này tạo ra sự rối loạn trong cách "Quỷ đỏ" gây sức ép. Cách họ thi đấu nhìn có vẻ giống đang pressing nhưng thực tế chẳng có cầu thủ lao vào tranh bóng quyết liệt.

Ten Hag có lẽ nhìn ra hạn chế của MU, vì vậy ông chấp nhận để cầu thủ Liverpool cầm bóng. Theo đó, cách MU triển khai phòng ngự là nỗ lực chặn đứng đối phương từ 1/3 cuối sân. Ten Hag chiến thắng với canh bạc này, dù rằng mọi thứ đã khác nếu nếu dàn sao Liverpool xử lý tốt hơn ở những tình huống quyết định.

Thời gian qua, Ten Hag bị chỉ trích vì phản ứng chậm với diễn biến trên sân. Nhưng lần này, từng quyết định của ông đều đúng.

Antony sau khi vào sân thay người lập tức ghi bàn gỡ hòa 2-2. Christian Eriksen có thể tạo ra pha kiến tạo giúp MU định đoạt sớm trận đấu sau 90 phút, nếu Marcus Rashford dứt điểm chính xác hơn ở phút 90+4.

Trong bàn mở tỷ số của MU, Garnacho - người xuất phát ở biên phải - bất ngờ đảo cánh, tạo ra miếng đánh chồng biên rất nguy hiểm với Marcus Rashford. Tiền vệ người Argentina không thể đánh bại thủ thành Caoimhín Kelleher, nhưng tạo cơ hội để McTominay lao vào đá bồi.

Hôm 9/3, khi MU đánh bại Everton, Garnacho dù được xếp ở cánh phải vẫn có nhiều pha đảo biên. Một trong số đó là tình huống rê dắt tinh quái ở cánh trái, khiến đối phương phạm lỗi trong vùng cấm địa, dẫn đến quả phạt đền cho "Quỷ đỏ".

Nhưng sáng kiến lạ lùng nhất của Ten Hag phải kể tới điều Bruno Fernandes từ tiền vệ công xuống chơi như trung vệ. Eriksen cũng lùi khá sâu về sân nhà, hoạt động như tiền vệ kiến thiết lùi sâu, người chơi thấp nhất tuyến giữa. Một kiến trúc sư đạo diễn trận đấu bằng những đường phát động thiên tài.

Tình huống Eriksen chọc khe bổng cho Rashford thoát xuống dứt điểm vào phút bù giờ hiệp hai là ví dụ. Không chỉ vậy, Ten Hag còn đưa Antony về đá hậu vệ trái. Một quyết định thật sự khó hiểu, nhưng lại đầy toan tính.

Ten Hag muốn Garnacho và Antony kết hợp để tạo ra những tình huống chồng biên đa dạng. Ở đó, MU sẽ có một tiền vệ thuận chân phải đá cánh trái (Garnacho - PV), trong khi hậu vệ cánh thuận chân trái (Antony - PV). Cách dùng người hệt Man City khi Pep đặt niềm tin vào Jack Grealish và cả Bernardo Silva đá ở cánh trái.

Vào một ngày đẹp trời, những điều chỉnh của Ten Hag đều dẫn tới chiến thắng cho MU. Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho canh bạc chiến thuật của Ten Hag.

"Tất cả những ai nghi ngờ chiến thuật của Ten Hag hãy bước ra đây", "Fernandes ở vị trí trung vệ", "Ten Hag chơi tất tay khi dùng các cầu thủ tấn công đá hậu vệ", "Antony kết thúc trận đấu với vai trò hậu vệ cánh"... là những bình luận trên X.

Dĩ nhiên, bất kỳ điều chỉnh nhân sự và chiến thuật nào đều mang tính tương đối và có rủi ro. May mắn thay, MU đánh bại được Liverpool với tỷ số 4-3, trong đó Antony, Amad Diallo là những quân bài được Ten Hag đưa vào sân để cứu vãn tình hình.

Sau tất cả, những gì Ten Hag làm trước Liverpool tại Old Trafford đều đúng!

