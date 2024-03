Chiến thắng lạ lùng của MU

Một chuyến tàu lượn siêu tốc xuất hiện ở "Nhà hát của những giấc mơ". Erik ten Hag có được chiến thắng trước Jurgen Klopp sau 19 tháng, và chiến lược gia người Hà Lan làm điều đó bằng sự hỗn loạn không giống ai.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trước Liverpool, Ten Hag đưa Antony, Amad Diallo, Christian Eriksen và Harry Maguire vào sân. Đội hình của MU thậm chí chuyển từ 4-2-3-1 sang 3-2-4-1 với Maguire chơi ở trung tâm hàng thủ, Diogo Dalot và Victor Lindelof đá hai biên.

Sau đó, Maguire lại di chuyển lên cao đá như tiền đạo, Antony được yêu cầu chuyển xuống đá hậu vệ trái. Lạ lùng hơn, Bruno Fernandes từ tiền vệ chuyển xuống chơi như trung vệ.

Từ khi nào một cầu thủ tấn công như Antony lại được yêu cầu chuyển xuống chơi như hậu vệ cánh? Maguire liệu có sở hữu đủ bộ kỹ năng để đảm nhiệm vai trò ghi bàn?

Nhưng trên sân Old Trafford của MU, Erik ten Hag tạo ra diện mạo khác lạ cho "Quỷ đỏ". Cựu thuyền trưởng Ajax tung con xúc xắc như canh bạc cuối cùng tìm kiếm hy vọng trước Liverpool, và phần còn lại như người ta vẫn thường gọi, đó đã là lịch sử.

MU thắng Liverpool theo cách lạ lùng nhất. Họ ghi bàn dẫn trước, nhưng để đối thủ vượt lên. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Liverpool chơi thứ bóng đá rất ung dung. Có thời điểm, họ thoải mái ban bật trong gần 10 phút trước ánh mắt bất lực của dàn sao chủ nhà.

Khi viễn cảnh MU sắp bị loại khỏi FA Cup dần hiện ra, Ten Hag đứng trong khu vực kỹ thuật, đặt tay lên vai Antony và đưa ra những dặn dò. Hy vọng của "Quỷ đỏ" được dồn lên vai bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng, nhưng bị chê "điên rồ" và lãng phí nhất.

Antony có mùa giải 2023/24 gây thất vọng. Lùm xùm bên ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến tâm lý, khiến cầu thủ này trượt dốc. Trước khi trận gặp Liverpool diễn ra, ngôi sao người Brazil có mỗi bàn thắng tại FA Cup. Số pha kiến tạo cũng ở con số 0 tròn trĩnh.

Tuy nhiên, số phận chọn Antony trở thành người đưa MU trở về từ vực thẳm. Đáng nói, cú sút của cầu thủ người Brazil được thực hiện bằng chân phải không thuận. Khi Antony dứt điểm, trước mặt anh có 3 cầu thủ đội khách, nhưng một đường cong vẫn được tạo ra.

Antony ghi bàn giải cứu MU. Kịch bản không có nhiều người nghĩ tới. Nhưng đó chưa phải điều lạ lùng nhất trong chiến thắng của "Quỷ đỏ". Kịch tính đến từ Amad Diallo, tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 cho đội chủ sân Old Trafford.

Diallo chưa bao giờ là cái tên được Ten Hag đoái hoài. Thậm chí, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, MU bật đèn xanh cho tài năng 21 tuổi rời đi. Một số CLB đánh tiếng, muốn mượn cầu thủ Bờ Biển Ngà.

Sau tất cả, Diallo từ chối, quyết tâm ở lại "Nhà hát của những giấc mơ". Anh muốn cạnh tranh cho suất đá chính, dù rằng mọi thứ rất mong manh. Dù vậy, thực tế đó chỉ ra rằng MU không hề coi cầu thủ 21 tuổi nằm trong kế hoạch.

Buổi tối trên sân Old Trafford, Diallo tỏa sáng để giúp "Quỷ đỏ" tiến vào bán kết FA Cup. Tình huống dứt điểm làm tung lưới Liverpool của tiền vệ người Bờ Biển Ngà giải cứu đội bóng, kéo Ten Hag khỏi bờ vực sụp đổ.

Cũng như Antony, Diallo trải qua mùa giải đáng quên ở sân Old Trafford. Anh như người thừa. Cầu thủ "tàng hình" suốt nhiều tháng. Gặp Liverpool mới là trận thứ tư của tiền vệ 21 tuổi ở mùa giải 2023/24. Dĩ nhiên, tình huống làm tung lưới Liverpool cũng là bàn đầu tiên của Diallo.

Giấc mơ ăn bốn của Liverpool kết thúc. Cay đắng hơn, tham vọng ấy bị chặn đứng bởi Antony và Diallo - hai cầu thủ không nhiều người nghĩ rằng có thể tạo ra điều gì đó đặc biệt cho MU.

Khi Ten Hag cần vị cứu tinh, Antony - bản hợp đồng tệ nhất của chiến lược gia người Hà Lan - lên tiếng. Lúc MU cần chiến thắng, Diallo với tương lai bấp bênh đáp lại lời thỉnh cầu. Một sự hỗn loạn và không có logic nào giải đáp được.

MU đã thắng Liverpool theo kịch bản điên rồ. Nhưng màn trình diễn tại tứ kết FA Cup cho thấy rằng "Quỷ đỏ" không bao giờ bỏ cuộc. Những nét kiên cường từng tạo ra những chiến thắng vĩ đại dưới thời Sir Alex Ferguson giờ phảng phất trong hình hài MU dưới thời Erik ten Hag.

Sau trận đấu, Erik ten Hag hy vọng rằng chiến thắng tại tứ kết FA Cup sẽ là bước ngoặt cho MU. Tương lai không biết thế nào, chỉ một điều chắc chắn đội bóng thành Manchester này luôn chiến đấu ngoan cường và không có khái niệm đầu hàng.

