Trong lúc Premier League tạm nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, HLV Ten Hag trở về quê nhà dẫn dắt đội bóng cũ FC Utrecht trong một trận đấu tri ân hậu vệ Van der Maarel. Cầu thủ này gắn bó với CLB Hà Lan trong 15 năm và đã giải nghệ vào cuối mùa giải trước.

Ten Hag phụ trách đội các cựu ngôi sao Utrecht và không thể giành được chiến thắng. Chung cuộc, đội bóng của Ten Hag để thua 1-2 với cá nhân Van der Maarel ghi bàn an ủi vào phút chót.

Nhiều tờ báo Anh chạy dòng tít "Ten Hag lại thua", ám chỉ thất bại liên tiếp của cựu HLV Ajax trong quãng thời gian này. MU có màn khởi đầu mùa giải mới không tốt. Họ vừa để thua 2 trận liền ở Premier League, gần nhất là thất bại 0-3 trước Liverpool.

Trở lại với Van der Maarel, Utrecht là đội bóng duy nhất mà cựu cầu thủ khoác áo trong suốt sự nghiệp. Anh có gần 400 lần ra sân cho CLB từ năm 2009 đến 2024. Cựu hậu vệ này từng trải qua 2 mùa giải làm việc với HLV Ten Hag ở Utrecht.

Ten Hag dẫn dắn Utrecht giai đoạn 2015-2017, đạt tỷ lệ thắng 50% trong 111 trận. Mối quan hệ của thuyền trưởng MU với Utrecht không chỉ dừng lại ở vai trò HLV. Khi còn là cầu thủ, ông chơi cho CLB trong mùa giải 1995/96, ra sân 30 trận và ghi 2 bàn thắng trước khi chuyển đến FC Twente.

