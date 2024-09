Cựu tiền đạo MU tức giận với Timber

Theo The Sun, Weghorst tức giận và có lời qua tiếng lại với Timber trong buổi tập sau trận Hà Lan thắng Bosina 5-2 hôm 8/9. Hậu vệ của Arsenal có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với cựu sao Man United.

Hai cầu thủ được cho là buông ra những lời lẽ có phần gay gắt về phía nhau. Tiền đạo thuộc biên chế Ajax phàn nàn với HLV Koeman. Nhà cầm quân này yêu cầu 2 học trò hòa giải. Song, Weghorst liên tục thể hiện sự thất vọng khiến Koeman phải hét lên: "Mọi chuyện chấm dứt được rồi".

Weghorst được nhìn thấy lập tức rời khỏi sân tập sau khi buổi tập kết thúc với vẻ mặt cau có, không hài lòng. Trong khi đó, các đồng đội ở đội tuyển Hà Lan vẫn nán lại. Sau khi Weghorst rời đi, Koeman nói về phía tiền đạo này: "Anh ta không dính chấn thương đâu".

Weghorst và Timber cùng vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 5-2 của Hà Lan trước Bosina ở Nations League. Trận này, chân sút 32 tuổi ghi một bàn. Vào ngày 11/9, "Cơn lốc màu da cam" sẽ chạm trán tuyển Đức.

Cá nhân Weghorst thường xuyên gây ấn tượng mạnh khi khoác áo ĐTQG Hà Lan. Sau khi rời MU hè 2023, anh khoác áo Hoffenheim theo bản hợp đồng cho mượn suốt một năm qua. Hè này, Burnley bán đứt anh cho Ajax.

Trong khi đó, Timber gia nhập Arsenal vào mùa hè 2023 nhưng dính chấn thương nghiêm trọng và mất 9 tháng để quay lại. Đáng nói, Arsenal bỏ ra tới hơn 40 triệu euro để mua hậu vệ 23 tuổi từ Ajax.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.