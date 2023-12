Ten Hag hãy dừng bào chữa, bớt mù quáng về Antony

Tháng cuối năm 2023 của Man Utd kết thúc với 2 chiến thắng trong 8 trận. Con số thực sự kém cỏi. Ở những trận đấu còn lại, Man Utd thua 5 trận, hòa 1. Họ cũng bị loại khỏi UEFA Champions League từ vòng bảng.

Tới nay, Man Utd thua 14 trận trên tất cả đấu trường ở mùa 2023/24 - kém 2 trận so với tổng số trận thua của CLB dưới thời David Moyes cách đây một thập niên.

Việc so sánh một HLV của Man Utd với David Moyes chưa bao giờ là điều đáng tự hào. Thế nhưng, Erik ten Hag lại sở hữu số liệu thống kê đáng báo động hơn người được coi là HLV tồi tệ nhất thời hậu Sir Alex Ferguson tại Old Trafford.

Trước các phóng viên trong phòng họp báo sân The City Ground của Nottingham Forest hôm 31/12, HLV Erik ten Hag bào chữa cho thất bại 1-2 trước chủ nhà: "Những chấn thương. Ngoài ra, còn có một số vấn đề khác nhưng chủ yếu là chấn thương kìm hãm CLB trong thời gian này. Vào tháng 1, Man Utd sẽ có nhiều cầu thủ trở lại, vì vậy cả đội hứa hẹn cải thiện thành tích".

Erik ten Hag đã đúng khi đổ lỗi cho những chấn thương khiến ông mất hàng loạt ngôi sao như Harry Maguire, Lisandro Martinez, Casemiro, Rasmud Hojlund... Song, với tất cả HLV trong làng bóng đá thế giới, vấn đề chấn thương là một phần thực tế trong cuộc sống ở môn thể thao đỉnh cao.

Man City cũng mất Erling Haaland và Kevin de Bruyne trong thời gian qua. Kết quả là họ có vài trận chơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng vào guồng, cho thấy đẳng cấp khác biệt phần còn lại.

Còn với Man Utd, họ trượt dốc không phanh mùa này bởi sự hỗn loạn thường thấy từ lối chơi đến cách sử dụng nhân sự. Erik ten Hag phải chịu trách nhiệm cho tất cả.

Hình ảnh của Man Utd mùa này gắn liền với mô típ quen thuộc. Họ để đối thủ ghi bàn trước, sau đó gỡ hòa rồi vứt bỏ trận đấu bằng lối phòng ngự nghiệp dự. Một số màn trình diễn cá nhân tệ hại của cầu thủ và chiến thuật lộn xộn cũng góp phần đẩy Man Utd xuống bùn.

Trên sân The City Ground, không ai hiểu Erik ten Hag đang làm gì với những điều chỉnh nhân sự. Ông rút Kobbie Mainoo khỏi sân và thay bằng Scott McTominay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Canh bạc này dẫn lối Man Utd xuống địa ngục.

Trong các bàn thắng Nottingham Forest ghi được, tất cả đều đến từ việc họ thiếu tiền vệ phòng ngự ở trước vùng cấm địa. Khi không có lá chắn thép trước hàng tứ vệ, Man Utd trở nên mỏng mang và dễ bị tổn thương. Nhìn lại cách chủ nhà làm tung lưới Andre Onana, đối thủ dùng những cầu thủ tốc độ khoét ở biên, sau đó căng ngang vào trong hoặc chuyền ngược về chính diện vòng cấm địa cho vệ tinh dứt điểm.

Một lần có thể là tình cờ. Hai lần sẽ là ngẫu nhiên. Nhưng tới lần thứ ba thì đó đã trở thành thói quen. Rất nhiều tình huống Man Utd để thua như cách Nottingham Forest đã ghi bàn.

Khi Man Utd bị dẫn 0-1, trang thống kê Opta chỉ ra CLB thành Manchester đã trải qua 340 phút không ghi được bàn thắng trên sân khách. Lúc đó, Erik ten Hag chỉ đạo cho Donny van de Beek khởi động. Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd? Van de Beek chỉ có 19 phút thi đấu ở mùa và bắt đầu khởi động. Thậm chí, tiền vệ người Hà Lan chuẩn bị khăn gói rời Manchester để chuyển tới Eintracht Frankfurt. Phải chăng, Erik ten Hag đang muốn gửi món quà chia tay đến học trò cũ?

Trên ghế dự bị của Man Utd làm khách trước Nottingham Forest, Erik ten Hag điền tên tài năng trẻ Joe Hugill. Song, mũi nhọn này lại không được đưa vào sân, dù rằng anh xứng đáng.

Erik ten Hag cũng quá mù quáng tin vào Antony, người mà ông ví như Arjen Robben. Đó là sự lố bịch. Antony trải qua 29 trận không ghi bàn khi Man Utd gặp Nottingham Forest. Cầu thủ này thường xuyên bị chỉ trích bởi các cựu danh thủ Man Utd.

Antony chưa bao giờ xứng đáng với giá 100 triệu euro. Man Utd đã mắc lừa Ajax, hoặc chính họ quá ngây thơ trên thị trường chuyển nhượng để rồi phải gánh khoản nợ không mong muốn.

Erik ten Hag xếp Antony đá chính và chỉ tới khi bản thân không thể chịu đựng được cầu thủ này, ông mới rút cầu thủ người Brazil khỏi sân. Lúc đó, những tiếng hô "thật lãng phí tiền" vang lên trên khán đài.

Erik ten Hag quá sai lầm khi mất thời gian theo đuổi Antony cách đây 18 tháng, trao nhiều cơ hội cho cựu cầu thủ Ajax, để rồi sau cùng nhận ra sự thật chua chát. Tiền vệ này đơn giản không đủ giỏi để nâng tầm Man Utd.

"Vấn đề của Man Utd nằm ở chỗ họ không thể chiêu mộ được Declan Rice và Harry Kane", cựu danh thủ Paul Scholes của Man Utd từng nói. Nhận định đó chưa bao giờ sai.

Năm 2023 với Man Utd khép lại, trong đó tính ở mùa 2023/24, CLB đã thua 14 trận. Một thập niên trước, David Moyes chỉ thua 16 trận khi dẫn dắt "Quỷ đỏ". Nếu tính trong năm dương lịch, Man Utd đã thua 21 trận trên mọi đấu trường, đó là thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1972 và thảm hại thứ tư trong lịch sử đội bóng.

Man Utd chưa bao giờ trở lại. Sự thật này rõ như ban ngày. Họ vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, tạo ra những bình minh giả tạo, gieo cho người hâm mộ hy vọng về tương lai tươi sáng nhưng điều đó không bao giờ tới.

Lỗi của ban lãnh đạo Man Utd là một phần, nhưng trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về Erik ten Hag. Ngay cả khi chiến lược gia người Hà Lan vẫn lạc quan với chủ mới của đội bóng rằng mình là mảnh ghép phù hợp nhất để vực dậy đội bóng, nhưng từ giờ tiếng tích tắc kim đồng hồ đã lớn dần. Nó cũng tạo ra cảm giác khó chịu cũng như áp lực với chính cựu thuyền trưởng Ajax.

