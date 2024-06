Ten Hag đưa ra 3 điều kiện để ở lại MU

Theo tiết lộ của The Sun, Ten Hag không muốn Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox tiếp tục can dự vào vấn đề chiến thuật của MU. Đây được cho là người đề xuất phương án để Bruno Fernandes đá số 9 ảo khi “Quỷ đỏ” đối đầu Manchester City tại chung kết FA Cup 2023/24. Đích thân chủ mới Sir Jim Ratcliffe là người bổ nhiệm ông Wilcox hồi cuối tháng 4.

Với điều kiện thứ hai, cựu chiến lược gia Ajax yêu cầu MU gia hạn hợp đồng với trợ lý HLV Benni McCarthy. Ten Hag bổ nhiệm ông McCarthy vào ban huấn luyện đội một MU khi ông nhậm chức HLV trưởng vào năm 2022.

Yêu cầu thứ ba được HLV người Hà Lan đưa ra liên quan đến Jadon Sancho. Ten Hag được cho là chỉ chấp nhận chào đón ngôi sao người Anh trở về MU nếu nhận được lời xin lỗi từ cầu thủ này.

Đầu mùa 2023/24, chiến lược gia 54 tuổi và cậu học trò có mâu thuẫn. Phát biểu trước truyền thông, HLV Ten Hag bóng gió về việc Sancho không nỗ lực trong tập luyện. Tiền đạo 24 tuổi đáp trả bằng cách đăng bài phản bác trên mạng xã hội, sau đó không được cho ra sân và cuối cùng phải chuyển sang Dortmund dưới dạng cho mượn.

Theo Goal, MU đang dự định gửi lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Ten Hag, mặc dù khi mùa giải vừa rồi kết thúc, đội chủ sân Old Trafford để ý đến nhiều ứng viên thay thế thuyền trưởng người Hà Lan như HLV Thomas Tuchel và Mauricio Pochettino.

Danh hiệu FA Cup sau chiến thắng trước Man City ở giai đoạn cuối mùa cứu lấy chiếc ghế HLV của Ten Hag. MU trải qua chiến dịch 2023/24 tệ hại khi xếp thứ 8 tại Premier League, để thủng lưới 58 bàn và sở hữu hiệu số bàn thắng thua thấp kỷ lục (-1).

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.