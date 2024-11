Man City bạo chi 100 triệu bảng giữ chân Haaland

Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm giữ chân tiền đạo người Na Uy, người được đánh giá là nhân tố chủ chốt trong thành công của đội bóng.

HLV Pep Guardiola, người dẫn dắt Man City giành hàng loạt danh hiệu lớn, đồng ý tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm ít nhất 12 tháng. Hợp đồng mới không bao gồm điều khoản giải phóng, ngay cả trong trường hợp CLB bị phạt do vi phạm luật tài chính Ngoại hạng Anh.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn để Haaland cam kết tương lai lâu dài tại Etihad. Đội bóng thành Manchester chuẩn bị một "siêu hợp đồng" trị giá 100 triệu bảng cho tiền đạo 24 tuổi, người đã ghi 105 bàn thắng kể từ khi gia nhập vào năm 2022.

Haaland hiện vẫn còn hai năm rưỡi hợp đồng với mức lương 375.000 bảng mỗi tuần, chưa bao gồm tiền thưởng. Nếu chấp nhận gia hạn, hợp đồng mới có thể kéo dài thêm bốn hoặc năm năm, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Trong một phát biểu khi làm nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Na Uy, Haaland bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Pep Guardiola: “Tôi hy vọng Pep ký hợp đồng mới. Ông ấy đã đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển của tôi trong hai năm rưỡi qua. Tôi rất thích Pep và hy vọng anh ấy cũng thích tôi”.

Không chỉ Haaland, Man City còn phải đưa ra quyết định quan trọng với nhạc trưởng Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ, 33 tuổi, sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới và có thể đối mặt với vai trò giảm sút cùng mức lương thấp hơn nếu muốn tiếp tục ở lại Etihad.

Ngoài ra, Rodri, ngôi sao vừa giành Quả bóng Vàng, cũng có khả năng được gia hạn hợp đồng trong thời gian tới, khi anh tiếp tục là trụ cột không thể thiếu trong lối chơi của đội.

Trong bối cảnh City đang đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm luật tài chính từ Ngoại hạng Anh, Guardiola đã cho thấy cam kết vượt qua khó khăn bằng cách ở lại bất chấp các rủi ro. Ông thậm chí đã nói đùa về việc sẽ dẫn dắt đội bóng trở lại đỉnh cao, nếu phải xuống hạng.

Phiên điều trần dự kiến kết thúc vào mùa xuân năm sau, và nếu bị kết tội, Man City có thể bị trừ điểm nặng nề, ảnh hưởng đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự hiện diện của Guardiola vẫn là một bảo chứng cho niềm tin và sự ổn định của đội bóng.

Với việc gia hạn, Guardiola tiếp tục là nền tảng cho tham vọng chinh phục của Manchester City, và quyết định này có thể là chìa khóa để giữ chân những ngôi sao như Haaland và duy trì vị thế thống trị tại bóng đá châu Âu.

