Guardiola chính thức gia hạn hợp đồng với Man City

Với bản hợp đồng mới này, Guardiola sẽ đánh dấu một thập kỷ lịch sử tại sân Etihad, nơi ông xây dựng Man City trở thành một thế lực đáng gờm ở châu Âu.

Việc Guardiola quyết định gia hạn là một cú hích lớn với nội bộ Man City, một lời cảnh báo đến các đối thủ. Kể từ khi gia nhập vào năm 2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha biến đội bóng thành cỗ máy chiến thắng.

Man City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 7 năm qua, trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên giành 4 danh hiệu liên tiếp. Đỉnh cao là cú ăn ba huyền thoại ở mùa giải 2022/23, bao gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup.

Guardiola, người từng gia hạn hợp đồng vào tháng 11/2020 và tháng 11/2022, một lần nữa chọn thời điểm này để khẳng định tương lai của mình, bất chấp những thách thức mà Man City đang đối mặt trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Phát biểu sau khi ký hợp đồng, Guardiola không giấu được sự xúc động: “Manchester City có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Đây đã là mùa giải thứ 9 tôi làm việc tại đây, và chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi này, và tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục gắn bó thêm hai năm nữa”.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông chủ, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, Ferran Soriano, Txiki Begiristain, các cầu thủ và tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ tôi. Tôi đã có tất cả những gì một huấn luyện viên mơ ước, và giờ đây, mục tiêu duy nhất là tiếp tục giành thêm danh hiệu để làm giàu thêm lịch sử của đội bóng”, Pep chia sẻ thêm.

Guardiola gia hạn hợp đồng trong bối cảnh Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất dưới triều đại của ông. Đội bóng hiện xếp thứ hai tại Ngoại hạng Anh, kém Liverpool 5 điểm và vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp - điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của Guardiola tại Etihad.

Dù vậy, sự hiện diện lâu dài của Guardiola chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng, đặc biệt là khi họ đối đầu Tottenham Hotspur trên sân nhà vào cuối tuần này.

Man City cũng đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý phức tạp khi bị ban tổ chức Ngoại hạng Anh cáo buộc hơn 115 vi phạm quy định. Nếu bị kết tội, đội bóng có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc Guardiola quyết định gắn bó cho thấy ông vẫn đặt niềm tin vào tương lai của Man City, bất chấp mọi thử thách.

Guardiola đã từng dẫn dắt Barcelona 4 mùa giải, sau đó là Bayern Munich 3 năm, nhưng quãng thời gian tại Man City đánh dấu sự nghiệp dài hơi nhất của ông tại một câu lạc bộ. Với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League, Guardiola đã để lại di sản không thể phủ nhận tại Etihad.

Việc gia hạn hợp đồng không chỉ khẳng định cam kết của ông với đội bóng mà còn mở ra cơ hội để ông viết tiếp những chương hào hùng trong lịch sử Man City. Và với Guardiola, thập kỷ thành công tại Man City có thể chỉ là khởi đầu.

