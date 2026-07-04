Techcombank ra mắt nền tảng khách hàng thân thiết OneU

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số lấy khách hàng làm trọng tâm của Techcombank.

Techcombank ra mắt nền tảng khách hàng thân thiết Techcombank OneU. Ảnh: TCB.

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU được xây dựng nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng trong các tương tác tài chính và tiêu dùng hàng ngày, với đa tầng ưu đãi ngay trong một giao dịch, khả năng tích lũy điểm dễ dàng và linh hoạt sử dụng dưới nhiều hình thức như hoàn tiền, đổi voucher, đặt xe, mua vé hoặc thanh toán trực tiếp, cùng đặc quyền U-Point tăng dần theo phân hạng hội viên.

Được phát triển trên cơ sở tham khảo các mô hình khách hàng thân thiết thành công trên thế giới, đồng thời nghiên cứu sâu hành vi và nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam, Techcombank OneU hướng tới trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của khách hàng, không chỉ ở những giao dịch tài chính và các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.

Theo đó, Techcombank OneU hướng tới đồng hành cùng cách người Việt tận hưởng cuộc sống, từ những bữa ăn bên gia đình, những chuyến đi khám phá, những trải nghiệm giải trí yêu thích đến hành trình chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần.

Hệ sinh thái ưu đãi và trải nghiệm của Techcombank OneU liên tục được mở rộng, trong đó giải trí, ẩm thực - du lịch và thể thao - sức khỏe là 3 nhóm trải nghiệm được ưu tiên ưu đãi ngay từ giai đoạn đầu, gắn với nhịp sống và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Hệ sinh thái Techcombank OneU được mở rộng dựa trên lĩnh vực giải trí, ẩm thực - du lịch và thể thao - sức khỏe. Ảnh: TCB.

Trong mùa du lịch hè, khách hàng có thể khám phá các địa điểm “Quán ngon gần bạn”, “Ưu đãi quanh bạn” trên “Bản đồ Khám phá Việt Nam rực rỡ”, tìm kiếm các ưu đãi phù hợp ngay từ khi lên kế hoạch cho chuyến đi và dễ dàng sử dụng voucher, U-Point tại hàng nghìn điểm bán thuộc các địa bàn du lịch trọng điểm.

Với các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao lớn như FIFA World Cup 2026, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Y Concert hay Giải Marathon Quốc tế Techcombank tại Hà Nội và TP.HCM, khách hàng có cơ hội tiếp cận nhiều đặc quyền trước, trong và sau sự kiện, từ ưu tiên mua vé, mua sản phẩm phiên bản giới hạn đến các ưu đãi về di chuyển, mua sắm và ẩm thực.

Bên cạnh đó, U-Point còn có thể được sử dụng để đóng góp cho Quỹ “Chạm Yêu Thương” - quỹ thiện nguyện do hệ sinh thái Techcombank bảo trợ.

Trên nền tảng đó, Techcombank OneU được thiết kế như một hệ thống giá trị gia tăng theo chiều sâu, nơi mức độ gắn kết của khách hàng được chuyển hóa thành những trải nghiệm ngày càng cá nhân hóa. Thông qua các phân hạng hội viên Inspire, Priority và Private, khách hàng được tiếp cận những đặc quyền được thiết kế phù hợp với nhu cầu và phong cách sống.

Không dừng lại ở việc tạo ra giá trị cho khách hàng, Techcombank OneU còn được xây dựng nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua khả năng kết nối liền mạch giữa người dùng, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên cùng một nền tảng.

Chương trình tạo ra giá trị đồng thời cho nhiều bên nhờ sự kết nối giữa Techcombank, One Mount, Masterise cùng mạng lưới hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu tại 9.000 điểm bán liên tục được mở rộng trên toàn quốc.

Techcombank OneU được thiết kế như một hệ thống giá trị gia tăng theo chiều sâu. Ảnh: TCB.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Gắn kết Khách hàng, Techcombank, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng Techcombank OneU sẽ không chỉ trở thành nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam, mà còn góp phần thay đổi cách khách hàng tận hưởng giá trị từ mỗi tương tác trong cuộc sống hàng ngày".

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Techcombank đã phát triển hệ thống ưu đãi với tổng giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác và các điểm chạm, từng bước định hình những chuẩn mực mới cho các nền tảng khách hàng thân thiết trong nước.

Định hướng này cũng phản ánh sự chuyển dịch của các nền tảng khách hàng thân thiết trên thế giới. Theo Deloitte Insights, các chương trình khách hàng thân thiết đang chuyển từ công cụ khuyến mại sang nền tảng xây dựng mối quan hệ dài hạn. McKinsey cũng cho rằng các chương trình tri ân khách hàng ngày càng trở thành một phần trong chiến lược tạo giá trị tổng thể.

Nền tảng khách hàng thân thiết của Techcombank hiện phục vụ gần 4 triệu khách hàng thường xuyên, với hơn 900 tỷ U‑Point đã được sử dụng kể từ khi ra mắt. Cùng với năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm được đầu tư trong nhiều năm qua, đây là cơ sở để Techcombank tiếp tục tiên phong kiến tạo những chuẩn mực mới trong lĩnh vực tài chính - tiêu dùng, tương tự như các dấu ấn trước đây với Zero Fee hay Techcombank Sinh Lời Tự Động.