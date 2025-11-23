Tê liệt đường sắt Bắc - Nam, hơn 21.000 vé tàu hoàn trả khách

Mưa lớn nhiều ngày qua tại Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục gây ách tắc nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, 44 đoàn tàu phải ngừng chạy, hơn 21.000 vé tàu hoàn trả, hàng trăm khách mắc kẹt ở các ga.

Theo báo cáo của ngành đường sắt, đến trưa nay (23/11), hàng chục đoàn tàu đang phải dừng đỗ dọc đường do nhiều vị trí nền đường, ray và taluy bị cuốn trôi, sạt lở. Riêng tại ga Diêu Trì và Tháp Chàm hiện còn 5 đoàn tàu khách phải lưu lại, trong đó tàu SE1 có 145 hành khách và tàu SE8 có 19 hành khách bị kẹt từ ngày 19/11. Do đường bộ cùng thời điểm bị tê liệt, ngành đường sắt đã phải tổ chức phục vụ miễn phí hơn 9.400 suất ăn chính và 6.100 suất phụ cho hành khách chờ giải cứu.

Công tác cứu hộ - cứu nạn được triển khai đồng thời trên cả tuyến. Tại khu vực Diêu Trì - Quy Nhơn, mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường từ 0,28-0,4 m, đồng thời kéo theo lượng lớn cây cỏ, rác tràn vào đường sắt. Khu vực gần cầu Km01+877 cũng bị sạt tứ nón, buộc đơn vị quản lý phải phong tỏa toàn bộ khu gian từ sáng 21/11 để sửa chữa.

Nhiều khu vực đường sắt mưa lũ đã cuốn trôi lớp đá ballast, khoét sâu nền đường. Ảnh: VNR.

Nghiêm trọng hơn cả là tuyến Hà Nội - TPHCM qua các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Hàng loạt điểm sạt lở nền đường từ 0,8-3m, nhiều vị trí rơi đá lớn, có tảng lên tới 15m3. Tại khu vực hầm Vũng Rô (Km1228+800), đất đá sạt xuống lấp toàn bộ mặt đường sắt khiến tàu không thể di chuyển. Một số đoạn ở khu gian Cây Cầy - Hòa Tân bị nước xoáy sâu tới 4 m làm treo ray, buộc lực lượng cứu hộ phải thi công liên tục để gia cố.

Ở một số khu vực nước đã rút, các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Tại những vị trí còn nguy hiểm, tàu buộc phải chạy chậm hoặc tạm dừng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Các đơn vị đường sắt đang tích cực khôi phục nền đường, gia cố taluy và dọn rác, quyết tâm trả đường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: VNR.

Trong khi đường sắt đang nỗ lực khắc phục sự cố, hệ thống quốc lộ do địa phương quản lý cũng chịu thiệt hại nặng. Theo báo cáo của Cục Đường bộ, tính đến 10h ngày hôm nay, vẫn còn 19 vị trí bị tắc trên các tuyến quốc lộ tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chủ yếu do sạt taluy và đứt gãy nền đường.

Tại đèo Mimosa và đèo D’ran (Lâm Đồng), nhiều đoạn đường bị phá hủy hoàn toàn với chiều dài khoảng 70 m, sâu tới 40 m, khiến giao thông bị chia cắt nghiêm trọng

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã cử nhiều đoàn công tác bám sát hiện trường, chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, máy móc, vật tư để khẩn trương thông tuyến, đồng thời hỗ trợ các địa phương 5.000 rọ đá nhằm gia cố tạm thời những vị trí nguy hiểm. Lực lượng quản lý đường bộ đang trực 24/24h để ứng phó các tình huống phát sinh do mưa lũ...