Taylor Swift và dàn sao góp mặt ở chung kết US Open 2024

Nam diễn viên Matthew McConaughey đội khăn có hình lá cờ Mỹ tới dự chung kết US Open 2024. Ngôi sao 54 tuổi từng giành tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Dallas Buyers Club (2013). Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, McConaughey từng để lại dấu ấn trong loạt tác phẩm như Interstellar (2014), The Wedding Planner (2001) hay The Wolf of Wall Street (2013).